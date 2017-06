Presentazione del libro “Diario di Sarajevo” a Cagliari

L’associazione di volontariato Ipsia Sardegna, nell’ambito del Progetto Promuoviamoci, finanziato dall’Assessorato Regionale della Pubblica istruzione attraverso il Bando aggregazione giovanile, in collaborazione con le Acli Provinciali di Cagliari presentano il libro Diario di Sarajevo di Dubravka Ustalić (Infinito Edizioni).

Il libro sarà presentato da Silvio Ziliotto, traduttore, interprete e insegnante della lingua serba, croata e bosniaca. Consulente e autore dei lemmi degli autori e dei profili delle letterature slovena, croata, serba, bosniaca, montenegrina, macedone e albanese della Garzantina della letteratura (2007). Tra i libri tradotti ama ricordare: la monografia Palmižana, La saga della Quintessenza (2005), la raccolta di racconti Gli occhi colmi di terra di Šimun Šito Ćorić (2011) e ovviamente Diario di Sarajevo di Dubravka Ustalić (2016).

Il diario di Dubravka vuole essere “una cronaca” della nostra epoca raccontata da una giovane donna, madre e moglie, che non vuole dimenticare, ma anzi con le sue parole: “Crediamo che oggi più che mai, siamo obbligati a non dimenticare il passato e ciò che è accaduto nei Balcani, dalla storia dovremo imparare a non ripetere gli stessi errori e, il nostro compito come associazioni di volontariato e promozione sociale, è creare occasioni in cui riflettere su questi temi, partendo dalla storia ai giorni nostri, e portare messaggi di pace e solidarietà per contrastare fenomeni diffusi di odio e discriminazione” dichiara la Presidente di IPSIA Sardegna, Benedetta Iannelli, che conclude richiamando alcune parole dell’autrice Dubravka “se tutti i bambini e le persone nel mondo potessero vivere in pace, questo mondo diventerebbe miracolosamente bello!”.

L’incontro è aperto al pubblico e gratuito. Si consiglia l’iscrizione via mail ipsia.sardegna@gmail.com

