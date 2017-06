Premio Nazionale di Poesia e Narrativa “Raffaello Cioni”

La 15esima edizione del Premio Nazionale “Raffaello Cioni”, arricchito dallo scorso anno di una sezione dedicata alla Narrativa, vivrà il suo atto conclusivo, Sabato 10 Giugno ore 17:00, presso il Centro Civico in Via Vespucci, Barberino di Mugello.

Il Premio, che è nato nel 2002 da un’idea e per volontà del Prof. Antonio Bitetti e della Prof.ssa Vincenza Biuso e che porta il nome di “Don Raffaello Cioni”, il sacerdote barberinese che amava scrivere, è diventato sempre più importante, regalandoci ogni anno nuova linfa e nuovi entusiasmi e diventando un appuntamento conosciuto ed apprezzato in tutta Italia, prova ne sono le oltre 550 opere arrivate da ogni regione.

L’alto qualità degli scritti pervenuti ha considerevolmente impegnato la commissione, composta dalla Prof.ssa Vincenza Biuso Centineo, dal Prof. Marco Toccafondi, dalle Prof.sse Elvira Dreoni e Lucia Dreoni, dal Geom. Luigi Cioni e dalla poetessa Ida Cecchi, che si è trovata a dover stilare una graduatoria e le relative motivazione, su composizioni veramente notevoli.

Oltre alle sezioni “Giovani” con partecipanti delle scuole Superiori e “Giovanissimi” scuole Elementari e Medie, le opere della categoria adulti erano suddivise in: Sez. A) Poesia a “Tema Libero” e Sez. B) dedicata al “Racconto breve a tema libero” .

Per scoprire chi siano i vincitori, l’appuntamento è dunque per Sabato 10 Giugno alle ore 17:00 presso il nuovo Centro Civico di Barberino.

Alla cerimonia, intervallata dagli splendidi suoni del trombettista Franco Baggiani, saranno presenti il Sindaco di Barberino Giampiero Mongatti e l’Assessore al Personale, Politiche Giovanili e Cultura Fulvio Giovannelli.

Fonte Ufficio Stampa Proloco Barberino