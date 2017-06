I Postmodern Jukebox a Fiesole

Chi li conosce di certo ha già il biglietto in tasca. A tutti gli altri diciamo farsi un giro sul web, dove deliziano le folle con i loro video spassosi cliccati da milioni (oltre 500…) di fan.

I Postmodern Jukebox prendono le hit del momento e le re-immaginano come se provenissero da epoche precedenti. È così che “We can’t stop” di Miley Cyrus diventa un brano doo-wop da 15 milioni di visualizzazioni e “Creep” dei Radiohead una ballad da 30 milioni di click oltre che uno dei migliori video di cover per People.

I biglietti, dicevamo. Dopo la fugace apparizione primaverile la formazione di Scott Bradlee’s torna in Italia per una manciata di date, e una di queste è lunedì 10 luglio al Teatro Romano di Fiesole (primo settore 35 euro, secondo settore 25 euro, inizio spettacolo ore 21,15, info tel. 055.667566 www.estatefiesolana.it – prevendite nei punti Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e al Teatro Romano tel. 055.5961293, online su www.boxol.it e www.ticketone.it). Sono previste riduzioni per i residenti di Fiesole.

Se dagli schermi sono spettacolari, dal vivo gli Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox sono una forza della natura. Ogni live è un viaggio nel tempo che proietta nei party anni ’20 in stile Grande Gatsby o nelle esibizioni anni ’40 di Frank Sinatra, ma con una diversa colonna sonora.

L’obiettivo è creare esperienze uniche. Postmodern Jukebox è un colosso che continua a creare nuovi arrangiamenti e show ogni volta diversi con cast di eccezione ad ogni tour, in cui si affiancano nomi di rilievo a talentuosi emergenti. Il loro canale Youtube vanta 2 milioni e grazie alle performance su Good Morning America, sono in cima alle chart di iTunes e Billboard e si esibiscono in centinaia di show in tutto il mondo.

Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox sul web

www.postmodernjukebox.com

www.facebook.com/postmodernjukebox

https://twitter.com/scottbradlee

https://www.instagram.com/pmjofficial/

https://www.pinterest.com/pmjofficial/

SCOTT BRADLEE’S

POSTMODERN JUKEBOX

Lunedì 10 luglio – ore 21,15

Teatro Romano – via Portigiani, 3 – Fiesole (Firenze)

Biglietti posti numerati: 35/25 euro; prevendite circuito Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804) e Teatro Romano (tel. 055.5961293)

online su www.boxol.it – www.ticketone.it – info tel. 055.667566 – www.bitconcerti.it – www.estatefiesolana.it

Info spettacolo

Tel 055.667466 – www.bitconcerti.it

Biglietti (esclusi diritti di prevendita)

Primo settore 35 euro

Secondo settore 25 euro

Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055 210804)

BoxOl www.boxol.it (tel 055 210804)

Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101)

Teatro Romano (tel. 055.5961293)



Sconti e riduzioni

Biglietti ridotti per i residenti di Fiesole.

I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere.