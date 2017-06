“PILLOLE #tuttoin12minuti” al Teatro Studio Uno di Roma

In scena dal 22 giugno al 2 luglio PILLOLE #tuttoin12minuti, le selezioni aperte della nuova stagione 2017-18 del Teatro Studio Uno che per il secondo anno consecutivo, porta sul palco la visione di progetti, idee e germogli di spettacolo elaborati in forma di corto della durata massima di 12 minuti, per la formazione del nuovo cartellone.

Con Pillole la direzione artistica del Teatro Studio Uno rinnova l’impegno al dialogo e al confronto con le compagnie e gli artisti, senza fermarsi alla semplice lettura di un progetto, cerca di valorizzare le relazioni, lo scambio di idee e i rapporti umani, linfa vitale per uno spazio dell’arte aperto e inclusivo, casa accogliente per le nuove realtà del panorama romano e non solo.

Come la precedente edizione le pillole di spettacolo saranno visionate da pubblico, critica e addetti ai lavori che insieme alla direzione artistica valuteranno le proposte delle compagnie o dei singoli artisti, avendo la possibilità di selezionare tutte le performance, se ritenute adatte alla stagione, o nessuna. Ogni sera andranno in scena dalle cinque alle sette pillole, e al termine della serata, la performance più apprezzata verrà inserita direttamente nel cartellone 2017-2018 del Teatro Studio Uno, avendo la possibilità, a discrezione della Direzione Artistica, di essere prodotta, co-prodotta o ospitata.

PILLOLE #TUTTOIN12MINUTI

CALENDARIO



22 Giugno

UNA STANZA DA RIFARE | Laboratori Permanenti | di Alessandro Stella| con Andrea Bianchi | Regia Caterina Casini

NERABILE | Urc | di e con Maria Luisa Usai, Roberto Repele | Maria Elena Curzi

PARTO | Pane e parole | di e con Eva Gaudenzi

ME | Franca Battaglia Teatro | di e con Ilaria Migliaccio

ALLENARSI A LEVARSI | di e con Giuseppe Mortelliti

23 Giugno

FRITTO MISTICO | di Alessandra Caputo | con Francesca R. Nascè, Valentina Conti, Alessandra Caputo | Musiche Rodolfo V. Puccio, Daniele Casolino

IL PECCATO | Anonima Sette | di Giacomo Sette | con Sarah Nicolucci

PUNKABATTISTA | ARTre Produzioni | di Gabriel Granito | con Gabriele Granito e Emanuele Maria Basso

POLLINI | di Alessia Giovanna Matriusciano |con Elisabetta Girodo Angelin e Fedele Tullo

IN QUALUNQUE POSTO MI TROVI | di Eleonora Cicconi e Noemi Radice|con Eleonora Cicconi| regia Noemi Radice

MERCE NON IN VENDITA | di e con Giulia Fratini, Federica Iacobelli, Silvia Rizzi

24 Giugno

QUASAR | Controtempo | con Danilo Franti|regia Lilith Petillo

MIND THE GAP- ATTENZIONE AL VUOTO | Albali Teatro | di Chiara Matera| con Leonardo D’Angelo e Chiara Matera | regia Francesco Prudente

PERLEL | Cerbero Teatro | di Gianni Spezzano | con Cristel Checca

BUNKER | I Cani Sciolti | di Roberto Nugnes | regia Luca Pastore

25 Giugno

LO SCIUSCIA’ | di e con Marica Pace

LO STRANIERO | di Lorenzo De Liberato| con Tiziano Caputo, Marco Usai | Agnese Fallongo, Mario Russo

200 DECIBEL | Matuta Teatro| di e con Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Andrea Zaccheo

DODICI ORE NELLA VITA DI IO | di Daniele Casolino | con Giorgia Frisardi, Rodolfo V. Puccio| regia Francesco Ferrieri

ESERCIZIO A 5 DITA | Kumpania | di Eliseo Pantone | con Eustachio Vincenzo Guida, Angelo Loffredi, Teresa Nardi, Marica Pace, Eliseo Pantone

29 Giugno

VIETATO PIANGERE | di e con Gaia Magni | regia Clara Mori

TOCOFOBIA | di Tommaso Arati Di Maida e Pietro Marone | con Gabriele Ciccorelli, Lucia Lanzolla, Federica Valloni, Filippo Velardi

CUORI DI PIETRA, CUORI DI CARNE| di Martina Procacci | con Eleonora Bruno, Grazia Imbastaro, Alessandro Gorgoni | regia Antonio Veneziano e Martina Procacci.

QUESTIONE DI CENTESIMI | Massa a Fuoco | di e con Pasquale Faraco | regia Paolo Schena

UN CAPITANO | di Amr Abuorezk |con Ivano Russo | regia Eleonora Gusmano

IL FIORE E L’ACQUA | Circomare Teatro | di e con Alessandra Cappuccini

30 Giugno

AMORE DI DONNA | di e con Jessica Granato

TEMPO MACCHINA | di Giuliano Tomassacci | con Anna German, Paolo Parnasi, Fabio Gagliardi

ERA MEGLIO SE FACEVO L’ATTORE | Virgolatreperiodico | di e con Andrea Onori

NAVICELLA | di Pier Lorenzo Pisano | con Gianvincenzo Pugliese

MARYSOL Y CIELO | di Piera Saladino|con Piera Saladino, Emanuela Bitondo, Dario Di Pietro

L’UNICA COSA POSSIBILE | di Iris Basilicata, Eleonora Gusmano | con Iris Basilicata, Eleonora Gusmano | regia Francesco Prudente, Giulia Aleandri

1 Luglio

CANTO DELLA ROSA BIANCA | Indole Teatro | di Maurizio Donadoni | con Gianluca Ariemma, Antonio Bandiera, Nicasio Catanese, Federica Cavallaro, Eleonora De Luca, Maddalena Serratore, Claudia Zàppia

WAITING FOR MACBETH | di e con Maria Grazia Torbidoni

YUKONSTYLE | Bit Quartet | di Gabriele Paupini|con Marianna Arbia, Gabriele Paupini, Benedetta Rustici

RUKELIE | di Peppe Millanta | con Antonio De Nitto

COSMO LIFE | di e con Andrea Bonfanti, Irene Buosi, Nicola Piffer

IL GIOVANE RICCARDO | Les Moustaches | di Alberto Fumagalli

L’ULTIMA MADRE | Nervitesi | di e con Carla Rizzu

2 Luglio

MACBETH PUPPETS SOLO | Pescatori di Poesia | di e con Simone Fraschetti

CIAK! | The Ghepards | di Francesco Colombo | con Riccardo Marotta, Jessica Granato | regia Riccardo Marotta

HOTLINE | Talia’s Machine | di Lady Babushka | con Marta Chiara Amabile, Rossella Fava, Serena Ferraiuolo, Viola Lucio, Zoe Pernici, Chiara Tomei

SUPERFICIE IN R4| di Federica Gravaglia | con Irene Curto | regia Enrico Maria Carraro Moda

OPERA | di Agnese Petturiti| con Caterina Fiocchetti

RADIO NOSTALGIA | di Claudia Balsamo | con Angela Rosa D’Auria, Antonio Torino

IL CAPPOTTO | di e con Oriana Fiumicino | musiche di Roberto Pentassuglia

