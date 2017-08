Paura a Siena, fiamme sulla Torre del Mangia

L’incendio, sviluppatosi mentre erano in corso i festeggiamenti della contrada dell’Onda, vincitrice del Palio, è stato domato.

Riportiamo quanto scritto dal sindaco Bruno Valentini su FB sull’incendio che ha interessato il tavolato della Torre del Mangia

“Sono in cima alla Torre del Mangia. L’incendio è spento. Sembra che sia stata una o più “pignattelle” (poste sui merli del Palazzo Pubblico e sulla Torre la notte del Palio) rovesciata dal vento ad applicare le fiamme al tavolato di legno.

Grazie al pronto intervento di due vigili urbani in borghese e di un volontario della Croce Rossa é stato prima limitato il fuoco e poi spento con l’intervento professionale dei Vigili del Fuoco. Non ci sono parole per esprimere l’apprezzamento e la riconoscenza a tutti loro. Anche i funzionari comunali sono intervenuti prontamente , raccogliendo tutti gli estintori disponibili nel Palazzo. Non sembrano esserci danni alla struttura. Domani faremo un bilancio e cercheremo di capire cosa e perché è successo”.