Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e Connie Valentini al Fasano Jazz

Giovedì 8 giugno 2017, seconda serata del Fasano Jazz, la rassegna che quest’anno celebra il ventennale: doppio concerto con apertura di Connie Valentini e Daniele Di Bonaventura, chiusura di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Un doppio duetto insomma, all’insegna di quelle collaborazioni che il Fasano Jazz ha sempre patrocinato e rilanciato, soprattutto se foriere di risvolti originali e sorprendenti, come accaduto con il concerto della prima serata, con l’inedita presenza di Gianluca Petrella, Boris Savoldelli, Maurizio Brunod e Giorgio Li Calzi.

L’idea di intrecciare esperienze diverse e di favorire la nascita di un laboratorio sonoro sul palco è la chiave di volta anche di questa seconda serata, con una delle personalità più note, autorevoli e amate del jazz internazionale: Paolo Fresu. Il trombettista sardo aveva già partecipato nel 2013 con il Devil Quartet, ma per il 2017 porta a Fasano un’idea di raccoglimento, intimismo e autentica magia: quella del duo con Daniele Di Bonaventura. Viene da Fermo, Di Bonaventura, da quelle Marche così decisive per l’evoluzione della fisarmonica: formazione classica, temperamento favorevole all’improvvisazione jazz, Di Bonaventura ha sviluppato una notevole attività internazionale che lo ha condotto alla collaborazione con Fresu e la sua Tŭk Music. Quello del duo è un dialogo tra tromba e bandoneon, tra linguaggi, evocazioni e colori diversi, dal Sudamerica al Mediterraneo, celebrato e ammirato nei dischi con ECM Mistico Mediterraneo (2011) e In Maggiore (2015). In apertura Di Bonaventura sarà con Connie Valentini, il duo Dos Voces, innamorato delle musiche centro e sudamericane, da Cuba al Brasile, dal Cile all’Argentina. Il loro recentissimo lavoro Obsesiòn è un punto centrale per la vocalist pugliese, personalità affascinante che ha collaborato con grandi del jazz come Tony Scott e Tiziana Ghiglioni.

Ultimo appuntamento sabato 10 giugno, con un tuffo nella storia della fusion: Lingomania! La reunion della storica band con Maurizio Giammarco, Furio Di Castri, Roberto Gatto, Umberto Fiorentino e Giovanni Falzone.

Il Comune di Fasano (BR) – Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’Associazione Culturale Le Nove Muse è orgoglioso di presentare:

FASANO JAZZ 2017

XX EDIZIONE

Giovedì 8 giugno 2017

ore 21.00

Teatro Kennedy

Via Pepe

Fasano

CONNIE VALENTINI & DANIELE DI BONAVENTURA – DOS VOCES

“Obsesiòn”

Connie Valentini: voce

Daniele Di Bonaventura: bandoneon

PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA

Paolo Fresu: tromba & elettronica

Daniele Di Bonaventura: bandoneon

ingresso 10 euro

Terzo e ultimo appuntamento:

Sabato 10 giugno 2017

ore 21.00

Teatro Kennedy

Via Pepe

Fasano

LINGOMANIA

Maurizio Giammarco: sassofoni

Giovanni Falzone: tromba

Umberto Fiorentino: chitarra

Furio Di Castri: contrabbasso

Roberto Gatto: batteria

ingresso 10 euro

