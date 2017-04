Pane Quotidiano Onlus lancia il progetto “Insieme per il Pane”

Pane Quotidiano Onlus, storica Organizzazione milanese che assicura ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi, lancia l’iniziativa “Insieme per il Pane”, che supporterà la ristrutturazione della sede storica sita in Viale Toscana.

«Ogni giorno – spiega Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus – accogliamo una media di 3.000/3.500 persone e di questi continua ad aumentare in maniera consistente il numero di famiglie sia italiane che straniere. Dal 2008 abbiamo visto peggiorare la situazione; per questo motivo c’è bisogno di rendere più funzionale la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità ai nostri ospiti, cosa che con l’attuale struttura è sempre più disagevole.

I lavori di rinnovamento della sede di Pane Quotidiano di Viale Toscana, hanno come obiettivo primario quello di garantire ai tanti ospiti che ogni giorno sono in fila, un servizio di maggior qualità. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto si divide in tre fasi: il primo passo, già realizzato grazie ai contributi ricevuti, è stata la creazione di un nuovo deposito merci e di un ricovero mezzi nell’area est della struttura.

Si proseguirà con la ristrutturazione e ampliamento delle aree magazzino e della sala mensa. Questa fase del progetto, unita alla precedente, permetterà di avere a disposizione un magazzino più ampio e maggiori spazi di stoccaggio, al fine di ottenere una maggior capacità di organizzazione dei generi alimentari, attraverso la costruzione di una cella frigorifera più ampia e il restyling di quella già esistente.

Infine, il progetto si concluderà con la realizzazione di un prefabbricato interamente fatto di legno, che ospiterà i nuovi uffici di Pane Quotidiano ma che al contempo permetterà in maniera più agevole la distribuzione dei pacchi alimentari. In concomitanza a questi interventi strutturali, verrà totalmente rinnovata la pavimentazione interna e esterna in modo da permettere l’accesso alla sede più facile e sicuro.

Si ringraziano l’Università Commerciale Luigi Bocconi e Giannasi, che hanno deciso di diventare partner di Insieme per il Pane, sostenendo l’attività di ristrutturazione.

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: www.insiemeperilpane.it

PANE QUOTIDIANO ONLUS

Nata a Milano nel 1898, Pane Quotidiano è un’organizzazione laica, apolitica, apartitica e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo primario quello di assicurare ogni giorno, e gratuitamente, cibo alle fasce più povere della popolazione, distribuendo generi alimentari e beni di conforto a chiunque si presenti presso le proprie sedi e versi in stato di bisogno e vulnerabilità, senza alcun tipo di distinzione. L’associazione persegue la propria missione da più di un secolo soprattutto grazie al prezioso lavoro e impegno dei volontari e alla generosità di aziende che la sostengono, attraverso la donazione di generi alimentari o di contributi economici. Inoltre, Pane Quotidiano promuove e partecipa anche a progetti in partnership con altre Associazioni, tra cui City Angels, Società Umanitaria, Cuochi senza Barriere, Aldai – Associazione Lombardia Dirigenti Aziende Industriali. www.panequotidiano.eu

COME SOSTENERE PANE QUOTIDIANO

Pane Quotidiano finanza le proprie attività grazie a donazioni da parte di privati e aziende. Le donazioni possono essere sia di natura economica, sia di generi alimentari e beni di conforto, come abiti, scarpe, giocattoli, libri, ecc. Tutto quello che a te non serve più per noi e per i nostri ospiti è un dono prezioso!

Se vuoi donare beni di conforto o generi alimentari, confezionati e non scaduti, puoi recarti presso una delle nostre due sedi di Milano:

Viale Toscana 28 – dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 – il sabato dalle ore 7.00 alle ore 12.30

Viale Monza 335 – dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 11.00

VERSAMENTO:

In Posta

c/c 27739200

intestato a:

Pane Quotidiano, Viale Toscana 28

20136 Milano

In Banca

Bonifico bancario intestato a:

Pane Quotidiano

Banca Prossima

c/c n. 1000/117929

ABI: 03359

CAB: 01600

IBAN: IT95 J033 5901 6001 0000 0117929

BIC: BCITITMX

Fonte Ufficio Stampa Atlantis Company – Alessia De Rubeis, Marta Seu