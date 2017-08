“Paint! Visual art” rassegna di pittura a Seravezza

La stagione degli appuntamenti culturali estivi del Comune di Seravezza si concluderà Venerdì 25 Agosto con “Paint! Visual Art”. La rassegna di pittura in programma, lungo Via Roma e Piazza Carducci, che gode del patrocinio del Comune Città di Seravezza e della Fondazione Terre Medicee.

L’ideazione di Daniele Celeri, direttore esecutivo, è maturata grazie alla sinergia sviluppata dall’Assessore alla Cultura Giacomo Genovesi ed il direttore artistico della Fondazione Terre Medicee Franco Carli i quali collaborando con Piero Garibaldi, per l’aspetto della comunicazione, presenteranno l’evento alle 21 presso Piazza Carducci. Commercianti ed esercenti, del centro cittadino, hanno supportato la promozione dell’appuntamento il quale vedrà protagonisti pittori dal profilo internazionale.

Il progetto, con la finalità di conferire visibilità ai creativi, elenca tra i partecipanti: Federica Del Carlo, Roberto Lazzarini, Maria Grazia Darco, Claudio Amadei, Agostino Cancogni, Donatella Gabrielli, Paolo Lazzerini, Francesca Morbidini, Miriam Mannozzi, Pierino Mazza, Silvia Valentini, Chiara Olmi Rol, Simona Garibaldi, Patrizia Pianini, Daniela Bertani,Tatiana Angelotti, Fatma Balat Sabatini, Maria Rita Dolfi, Caterina Collavoli, Sonia Menghi, Rosalia Ratti, GiorgioVenturini, Dimitri Kuzmin, Massimo Luisi, Emwan Kulpherk, Manuel Mercurio, Amedeo Giusti, Aurelia Badea, Maria Giulia Cherubini.

Tra gli enti ed associazioni a patrocinio dell’iniziativa il Museo Ugo Guidi, il Museo Il Gilardi, Artemisia, l’ Archivio Grazia Leoncini, Lazzaro, Il Ponte degli Artisti, Russkaya Versilia, Amici del Museo Ugo Guidi e della Galleria la Seravezziana.

L’esposizione personale di Donatella Gabrielli, in qualità di manifestazione collaterale, presso i locali “dall’Elfo”, di Via Del Greco 142, avrà inizio nella medesima serata per concludere Sabato 30 Settembre alle 17:30 in cui si terrà l’incontro con l’artista. Per informazioni ed approfondimenti i riferimenti Ufficio Informazioni Turistiche Comune di Seravezza c/o Pro Loco 0584757325.

