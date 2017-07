Nuova escursione notturna all’Oasi Arnovecchio

Un sabato sera a contatto con la natura, nella pace di un luogo meraviglioso come è l’Oasi naturale protetta Arnovecchio a due passi dal centro di Empoli. Una nuova suggestiva escursione in notturna è in programma sabato 15 luglio 2017 dalle 20 alle 22, in compagnia dei rapaci notturni e degli altri abitanti grandi e piccoli di quest’oasi di verde e di tranquillità quale è Arnovecchio.

L’escursione è gratuita, è gradita la sottoscrizione della tessera del CETRAS a sostegno degli ospiti del centro recupero, ma è obbligatoria la prenotazione, poiché il numero massimo è di quaranta partecipanti, da effettuare al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, numero telefonico 0573 84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it. Se il numero dei partecipanti verrà superato, sarà messa in calendario una seconda data.

CHE COSA OFFRIRA’ LA SERATA – Una bella passeggiata rinfrescante fra il bosco e il lago, che diventa una bella occasione per avvistare al tramonto mammiferi come la minilepre e varie specie di pipistrelli che sfruttano gli specchi d’acqua e la vegetazione ripariale per cacciare insetti. La sera, saranno i rapaci notturni a dominare la scena, grazie all’aiuto Guida del Centro sarà possibile ascoltare ed imparare a riconoscere i canti della civetta e dell’assiolo, un migratore che frequenta l’area da aprile a settembre. E nell’ambito della serata, tra emozioni e stupore, è prevista anche la liberazione di alcuni rapaci notturni curati e riabilitati dai volontari del CETRAS – Centro Toscano Recupero Avifauna Selvatica di Empoli; un’occasione unica per osservare dal vivo questi affascinanti animali ed assistere al momento emozionante del loro ritorno in natura.

L’oasi naturale Arnovecchio offre anche in estate attrazioni naturalistiche da vivere e conoscere, a partire dagli Svassi maggiori, che di solito alla fine di luglio portano a giro i pulcini (all’inizio sul dorso) per la gioia dei visitatori grandi e piccoli dell’oasi. Nei mesi di luglio e agosto l’area di Arnovecchio è sempre aperta, a ingresso libero, la domenica mattina dalle 9 alle 12; alle 10, chi vuole potrà partecipare anche ad una visita guidata gratuita con sosta birdwatching agli osservatori.

CHI ORGANIZZA – L’evento è organizzato dal Centro RDP Padule di Fucecchio, che gestisce l’area naturale protetta di Arnovecchio per conto del Comune di Empoli, e dal CETRAS , in collaborazione con Legambiente Empolese Valdelsa.

Fonte Ufficio stampa Comune di Empoli