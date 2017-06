I Musica da Ripostiglio in concerto a Firenze

L’aspirazione sarebbe quella di arrangiare i brani del cantautore Luca Pirozzi in chiave cameristica, ma visti i tempi che corrono, hanno preferito cambiare tendenza e la loro musica è diventata “da ripostiglio”.

I Musica da Ripostiglio portano le loro atmosfere retrò sabato primo luglio al Fiorino sull’Arno (ore 21,30, ingresso libero): un sound che cavalca lo swing dei primi anni del ‘900, si tinge si influenze gitane e francesi, confluisce in sirtaki greci, fino ad impregnarsi di profumi tangheggianti, walzer e boleri, con un accurato lavoro sui testi, originali e irriverenti.

L’ironia non fa difetto a questo combo nato dal ventennale sodalizio artistico tra Luca Pirozzi e il chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria.

I Musica da Ripostiglio divertono, improvvisano, emozionano, con freschezza e semplicità.

Sin dalla nascita hanno stretto legami col mondo del teatro, in particolare con gli attori Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Claudio Santamaria, Giuliana De Sio, Vincenzo Salemme, Leo Gullotta

Sul palco del Fiorino sull’Arno portano canzoni originali e classici italiani e internazionali. Le stesse atmosfere che ritroviamo nell’ultimo album “Live in Capalbio”. La band compone anche musiche da film e musica per bambini in audiolibri di propedeutica musicale.







Musica da Ripostiglio online

www.musicadaripostiglio.it

www.facebook.com/Musica-da-Ripostiglio

https://twitter.com/daripostiglio

MUSICA DA RIPOSTIGLIO

Sabato 1° luglio 2017 – ore 21,30 – ingresso libero

Il Fiorino sull’Arno – Lungarno Pecori Giraldi – Firenze

Info spettacolo

Info tel. 328 201 3217

www.facebook.com/fiorino.sullarno

Ingresso gratuito



Fonte Ufficio stampa

Foto Fabio Lovino