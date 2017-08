In Mugello un agosto tra incendi e furti in appartamento

Mentre a Vicchio di Mugello si domavano le fiamme di incendi dolosi appiccati da criminali del fuoco, a Ronta, Pulicciano, Luco, le case venivano prese d’assalto dai ladri. A Ronta i malviventi in una quindicina di minuti, questa l’assenza da casa della famiglia, hanno messo a soqquadro l’abitazione rubando tutto quello che c’era tra oro e gioielli. E’ successo ieri sera, 8 agosto, tra le 21,15 e le 21,30: “Uscire da casa per 15 minuti e trovare la casa svaligiata..non ha prezzo. Ci hanno portato via la sicurezza e i preziosi ricordi di persone che non ci sono più” commenta la signora derubata che ha sporto immediatamente denuncia ai carabinieri. Il dispiacere per la famiglia è stato enorme perché i preziosi erano ricordi di famiglia e di vita.

Non abbiamo ancora notizie precise sui furti a Luco e Pulicciano ma contiamo di aggiornarvi quanto prima, intanto ricordiamo di mantenere “alta la guardia” per contrastare l’azione dei malviventi, quindi consigliamo di: illuminare i giardini, tenere i cani nelle abitazioni, attivare i sistemi di allarme e di videosorveglianza e se si notano persone sospette di allertare le forze dell’ordine telefonando al 112. (F.L.)