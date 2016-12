Mille giorni difficili ma belli. Difficili per chi?

“Mille giorni difficili ma belli. Grazie a tutti. Viva l’Italia” con questa frase l’ex premier Renzi ha salutato gli italiani dopo le sue dimissioni. Giorni difficili per chi? Ci chiediamo. Per Renzi? Di questo non siamo proprio certi, mentre sulle difficoltà reali degli italiani non vi è alcun dubbio. Sempre più poveri, secondo gli ultimi dati Istat 1 su 4 al Nord, mentre 2 su 4 al Sud, gli italiani sopravvivono barcamenandosi con lavori precari, espatriando in cerca di un presente migliore di quello offerto dal proprio Paese, con un Pil che non cresce nemmeno se lo spingi ed un debito che aumenta sempre più. Ma alieni dal voler criticare a tutti i costi, ci soffermiamo su quanto accaduto dopo le dimissioni di Renzi. All’orizzonte è apparso Gentiloni il quale, ricevuta la fiducia delle Camere, ha organizzato la squadra di Governo, la quale, guarda un po’ che strano, è composta dagli stessi personaggi del Governo precedente. Tolta la Giannini, vittima sacrificale del sistema, i vari ministri hanno cambiato esclusivamente dicastero, rimanendo abbarbicati, comunque, alle proprie poltrone. Ma vediamoli un po’ questi “nuovi” ministri del governo Gentiloni nella foto Ansa: Dall’alto a sinistra: Angelino Alfano (Esteri), Marco Minniti (Interno), Andrea Orlando (Giustizia), Carlo Calenda (Sviluppo Economico), Roberta Pinotti (Difesa), Pier Carlo Padoan (Economia), Maurizio Martina (Agricoltura), Gian Luca Galletti (Ambiente), Graziano Delrio (Infrastrutture), Giuliano Poletti (Lavoro), Valeria Fedeli (Istruzione), Dario Franceschini (Beni Culturali), Beatrice Lorenzin (Salute), Anna Finocchiaro (Rapporti con il Parlamento), Marianna Madia (P.A.), Enrico Costa (Affari Regionali), Claudio De Vincenti (Coesione territoriale e mezzogiorno) e Luca Lotti (Sport con delega su editoria e Cipe). A nostro avviso è importante che quanto prima il popolo italiano vada a votare, perché di governi come questo è sicuramente stufo.

Francesca Lippi