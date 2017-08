L’utilità delle guide online per capire il funzionamento dei giochi d’azzardo

Il successo scatenato dal gioco d’azzardo online degli ultimi tempi sta caratterizzando il periodo, all’interno di una cornice legata all’intrattenimento per adulti. Questo ci porta a scoprire nuove cose sul fenomeno del gioco e a leggere spesso le cosiddette guide per principianti per capire come funziona un determinato gioco. Si tratta di un metodo scientifico di apprendimento, dove l’esperienza di gioco arriva dopo, mentre il primo step da seguire è quello teorico. Questo potrebbe risultare abbastanza anomalo per una generazione cresciuta senza bisogno di consultare manuali operativi e libretti di istruzione per quanto riguarda giochi, tecnologica e strumenti affini.

Tuttavia, escludere o sottovalutare l’importanza delle guide per principianti al gioco, è sempre un azzardo che conviene evitare. Vale per ogni tipo di gioco, dato che la curiosità della lettura ci porta a scoprire strade nuove e concetti che è meglio non sottovalutare a priori. Questo vale anche per le guide al gioco d’azzardo. Prendiamo ad esempio come modello la guida completa alla strategia della roulette. Esempio concreto e calzante di gioco a cui di base potrebbe approcciarci anche senza aver letto nulla in merito. Chi di noi non ha tentato almeno una volta di giocare senza conoscere bene le regole? La cosiddetta fortuna del principiante. Tuttavia quando si gioca d’azzardo con soldi veri, è preferibile e consigliabile evitare questi escamotage e concentrarsi su un metodo di gioco sicuro, affidabile e che nel tempo porta a risultati reali ed effettivi. Questo vale anche per la roulette. Partiamo da questo assunto: maggiori informazioni ci aiutano e ci facilitano in ogni tipo di attività: perché non dovrebbe valere anche per il gioco d’azzardo? La roulette è un gioco basato sul potere del cerchio.

Attualmente conosciamo due tipi di roulette, quella americana e quella europea. Attraverso le guide impariamo come puntare nella roulette, per ridurre il vantaggio del banco con le opzioni di puntata. Dovete considerare che il segreto nel gioco è saper anticipare e prevedere le mosse, e per farlo bisogna essere concentrati, lucidi e dinamici. Un approccio di studio verso la roulette dovrebbe limitare al massimo i danni di un gioco ossessivo e compulsivo, ovvero quello che sempre più spesso giocatori abituali e utenti tendono a praticare. Dovete capire che giocare così non è rilassante né divertente. Bisogna avere sempre il controllo del gioco e non farsi manipolare dal gioco stesso. Per questo motivo è preferibile, prima di iniziare apprendere questo per la roulette una lettura indispensabile per i principianti che volessero prendere parte a questo tipo di gioco in modo informato.

Oltre alla roulette il blackjack è diventato, nel corso degli anni, il gioco più ambito e ricercato dai giocatori di tutto il mondo. Il blackjack è un gioco completo, visto che in base all’approccio che possiamo avere cambia, passando dal dinamismo dell’intuito allo studio del conteggio delle carte. In genere il giocatore esperto e abituale adotta questo tipo di strategia, per cercare di arginare e ridurre il vantaggio del banco, durante la partita. Si tratta di un ottimo sistema che questa guida al questa guida al blackjack vi spiega nel dettaglio per imparare le regole e il funzionamento del blackjack in modo da istruire anche i principianti. Questo tipo di guide, per il gioco del blackjack, così come per la roulette sono consigliate sia per i giocatori esperti sia per chi si sta approcciando per la prima volta al gioco. Costituiscono in effetti una parte teorica che è importante per imparare a gestire al meglio il proprio gioco e per avere un approccio di tipo razionale su quello che è il gioco d’azzardo.

Il gioco è vietato ai minori di anni 18 e può provocare dipendenza patologica: gioca con moderazione!