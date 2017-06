Ludo Natura: laboratori per bambini e percorsi nella natura a Rutigliano

Giovedì 22 giugno dalle 17.30 è in programma Ludo Natura, un incantevole percorso nella natura rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni con 3 laboratori ludico-didattici: La Cantastorie, Piccoli Cuochi e Riciclo Riciclo. Il primo laboratorio La Cantastorie è una passeggiata tra orto, campi coltivati e frutteti, si approfondiranno le meraviglie della natura ed i racconti della masseria. Con i Piccoli Cuochi si passerà alla preparazione di dolci: dalla raccolta della frutta di stagione all’impasto, dagli ingredienti alla cottura. Un modo divertente per spaziare dall’educazione alimentare alla creatività e al gioco, familiarizzando con i prodotti della terra ed i loro valori nutrizionali. I piccoli chef per un giorno porteranno a casa il loro capolavoro culinario per gustarlo in famiglia, insieme ad una dispensa informativa. L’ultima parte della giornata vedrà poi i più piccoli trasformarsi in veri e propri artigiani con Riciclo Riciclo. Partendo dall’apprendimento di alcune tecniche artistiche, potranno dar spazio alla creatività con la realizzazione di diversi oggetti grazie all’utilizzo di materiali di riciclo. Il costo del laboratorio è di 7,00 euro. È obbligatoria la prenotazione al numero 320.2990578.

A seguire panzerottata con le famiglie, per concludere in bellezza la giornata e trascorrere piacevolmente tutti insieme una serata estiva in campagna.

Si ringrazia la falegnameria De Palma Cataldo di Palese (BA), main sponsor della rassegna.

Tutti i proventi che derivano dall’utilizzo degli ambienti del Parco dei Fichi d’India vengono investiti nelle attività di sostegno ai più deboli che la Cooperativa Nuovi Sentieri realizza quotidianamente.

Parco dei Fichi d’India:

Contrada Caggiano c/o Masseria della Madonna

S.P. 84 Km 8 Rutigliano-Adelfia

(svoltare nella strada accanto al lavaggio del distributore di benzina)

Prenotazione obbligatoria

320.2990578

info@parcofichidindia.it

www.parcofichidindia.it

www.coopnuovisentieri.org

Fonte Ufficio stampa Cooperativa Nuovi Sentieri