L’opera lirica “The book of Thel” in prima assoluta a Spoleto

Poeta, incisore, pittore spirito ribelle e visionario, William Blake (Londra 1757 – ivi 1827) considerò il mezzo verbale e quello visivo espressione unica del suo genio profetico. Nel suo poema Il libro di Thel (1789), illustrato da lui stesso con incisioni e disegni, semplifica la comprensione della sua concezione filosofica rispetto alle sue ultime opere profetiche. Nel 2011 Peter Case mise in scena presso la Wilton Music Hall di Londra un progetto teatrale sperimentale tratto da quest’opera e chiese al giovane compositore Rolando Macrini di trarne un breve spettacolo musicale di 20 minuti. Dal germe di questo lavoro il musicista iniziò a concepire a Spoleto, durante la sua attività di mentore della Next Generation dell’estate 2016 presso il centro La Mama Umbria International, l’idea di allargare questa composizione ad un’opera vera e propria che integrasse il passato della musica classica – attraverso un approfondito lavoro sugli archi – alla contemporaneità della musica elettronica. Nacque così il Primo Studio di The Book of Thel che verrà presentato in prima nazionale venerdì 7 luglio negli spazi del Cantiere Oberdan di Spoleto, nell’ambito della rassegna La Mama Spoleto Open inserita nel sessantesimo festival dei Due Mondi. Concepite due ouverture e parte del primo atto all’interno della sua dimora lavorativa nel teramano, a pochi passi da Rigopiano proprio nel periodo della tragedia che ha diviso il territorio tra terremoti e neve, Macrini, come lui stesso afferma, è stato graziato in questo travagliato momento di sfollamento, proprio dalla composizione ispirata alla tipica malinconia di Blake: “le mie note hanno cercato di alternare la stessa idea di bellezza e oscurità, di gioia e di morte che Blake trattava con una leggerezza inquietante: queste luci e ombre sono senz’altro state per me le emozioni di un anno di elaborazione”.

Rilevante, nell’intersecazione dei linguaggi che domina il concetto di questa opera, anche l’incontro con l’illustratore spoletino Jacopo Maran, che dalla lettura della poesia di Blake è riuscito a far emergerne una complessa visione della vita che non svanisce mai perché è intrisa in ognuno di noi che rappresentiamo parte del tutto, proprio come la bambina disegnata sulle tavole scure curiosa di interrogare gli elementi primordiali, metafore del mondo, sul senso dell’esistenza.

The Book of Thel, prodotto da La MaMa Umbria International e La MaMa Experimental Theatre Club di New York, andrà in scena in doppia rappresentazione alle 18 e alle 22.

La trama

Le figlie di Mne Seraphim sono tutte pastorelle nella Valle di Har, tranne la più giovane, Thel, che passa il tempo vagando da sola, tormentata da una domanda: perché la primavera della vita deve per forza finire, e con lei tutte le cose? Incontra il Giglio della Valle che cerca di confortarla, ma invano, e pertanto la incoraggia a chiedere alla Nuvola. La Nuvola spiega che egli fa parte di un processo naturale e anche se talvolta scompare, non è mai per sempre. Thel replica che lei non è come la Nuvola, e quando scomparirà, non ritornerà più. Così la Nuvola suggerisce di fare la stessa domanda al Verme. Il Verme però, è ancora un infante, e non può rispondere; al suo posto, la Zolla d’Argilla risponde spiegando che non si vive per noi stessi, ma per gli altri ed invita Thel ad entrare nel suo regno sotterraneo a vedere la prigione dei morti in cui lei stessa riposerà un giorno. Tuttavia, la protagonista viene assalita da voci misteriose che le pongono domande ancora più terribili sull’esistenza; lanciando un grido, Thel torna indietro alla sua casa nella Valle di Har. La cava rappresenta la sessualità e la mortalità, mentre la Valle di Har rappresenta la verginità e l’eternità.

Venerdì 5 luglio 2017

Doppia rappresentazione: ore 18 e ore 22

THE BOOK OF THEL (Primo Studio)

di William Blake

Un’Opera lirica di Rolando Macrini

Da un’idea di Peter Case

Direttore Musicale Claudio Scarabottini

Fumetti di Jacopo Maran

Una produzione La MaMa UMbria International e La MaMa Experimental Theatre Club NY

PRIMA ASSOLUTA

Cantiere Oberdan

Piazza San Gabriele Dell’Addolorata, Via dei Gesuiti

Spoleto (PG)

Biglietti € 15,00

Infoline: +39 393 9166042 – lamamaumbria@hotmail.com

La MaMa Umbria International, residenza artistica e centro studi internazionale è attiva nel territorio dal 1990, anno in cui fu fondata da Ellen Stewart, già fondatrice e direttrice artistica del Teatro La MaMa E.T.C. di New York.

La MaMa Umbria è da sempre impegnata nella promozione di scambi e collaborazioni tra singoli artisti e gruppi di varie nazionalità e provenienze. Nel corso di quasi 27 anni di attività, La MaMa Umbria ha presentato e organizzato moltissimi eventi culturali: numerosi spettacoli di teatro e danza, concerti, mostre, conferenze, corsi e Festival.

Negli ultimi 20 anni una delle attività principali è la realizzazione di corsi e Master di alta formazione, con il Symposio per Registi, e il corso per scrittori e drammaturghi, coinvolgendo docenti e artisti di fama e caratura internazionale, Diversi gruppi hanno usufruito delle strutture de La MaMa Umbria per svolgere dei periodi di residenza artistica, mirati alla preparazione di nuovi progetti artistici.

Negli ultimi 10 anni, ha avviato una collaborazione con il Festival dei 2Mondi per la realizzazione de“La MaMa Spoleto Open”, un evento speciale inserito all’interno del cartellone del Festival di Spoleto, presentando sia i risultati delle Residenze artistiche, sia progetti internazionali, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e dare visibilità a realtà emergenti nel panorama artistico internazionale.

Dal 2015 La MaMa Umbria è riconosciuta come Residenza artistica nazionale tramite l’art. 45 promossa e finanziata dal MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e dalla Regione Umbria

La MaMa Umbria è membro fondatore del Centro Italiano ITI – International Theatre Institute, (organismo dell’UNESCO) e del network europeo PAIRS, Performing Arts in Residence, e membro del network Res Artist.

La MaMa Umbria International

Loc. Santa Maria Reggiana 7/8

06049 Spoleto (PG)

www.lamamaumbria.org

www.lamamaspoletopen.net

lamamaumbria@gmail.com

Fonte Ufficio stampa – Elisabetta Castiglioni