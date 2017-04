Lo spettacolo “Superenaloddo” a Monserrato

Dopo i successi di pubblico e critica ottenuti dagli spettacoli in cartellone, Domenica 9 aprile ore 20, Non ci resta che ridere, la rassegna di Abaco Teatro, ospiterà sul palcoscenico della Casa della Cultura a Monserrato il mitico Giampaolo Loddo, cabarettista, attore, musicista e chitarrista cagliaritano, nonché cantante, autore di testi, musiche, commedie, parodie e programmi Radio-TV, attivo da oltre 60 anni nel mondo dello spettacolo. In scena il suo SUPERENALODDO, un divertentissimo One Man Show dell’attore e musicista pluri ottantenne sardo accompagnato dai suoi musicisti e dall’attrice Rosy Fadda che interpreterà una riscrittura di Loddo, in cagliaritano verace, della famosa canzone “Bocca di rosa” di De Andre’. Si passa dalle serenate con la chitarra per le strade di Sant’Arega al Lido di Venezia, aprendo il sipario su 60 anni di scketh e commedie esilaranti della carriera di Giampaolo Loddo. Le scene si susseguono e scorrono fra risate fragorose e applausi per un’ icona del teatro popolare italiano e della comicità alla cagliaritana. La serata si concluderà con la votazione finale da parte del pubblico che decreterà il miglior spettacolo, il miglior attore/ attrice, la migliore messa in scena. La manifestazione è stata realizzata col contributo e Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monserrato e della Regione Sardegna.

Info e prenotazioni Manuela 3478928141 – aabaco@gmail.com

Ingresso Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00 over 65, bambini da 12 anni e studenti fino a 26 anni – GRATUITO x bambini fino ai 11 anni.

Fonte Ufficio stampa Abaco Teatro