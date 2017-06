Il nuovo libro di Adele Costanzo debutta a Roma

di Marcella Onnis

Salviamo i libri, salviamo i piccoli editori e salviamo i librai indipendenti! Siamo in tanti e da un pezzo ad aver adottato questo slogan, ma ci impegniamo abbastanza perché l’obiettivo venga raggiunto? Abbiamo smesso di scaricare e-book piratati e/o di comprare libri tramite e-shop, nelle librerie di catena o nei negozi generalisti? Concediamoci un minuto di colpevole silenzio e andiamo avanti.

Sabato prossimo, 17 giugno 2017, tornerà “Letti di notte”, la notte bianca del libro e della lettura … e anche dei librai indipendenti, giunta alla sesta edizione e quest’anno incentrata sul tema “Sogni e sognatori”: una buona occasione per dare un contributo concreto alla causa di cui sopra. Non so ancora se quest’anno Patrizio Zurru – ideatore della manifestazione e per me simbolo del Libraio indipendente neisecolideisecoliAmen – stia organizzando qualcosa di bello a Cagliari, però so cosa succederà, per esempio, in una delle librerie indipendenti di Roma.

Alla Libreria Teatro Tlon, in via Nansen n. 4, infatti, la notte bianca comincerà già la sera, alle ore 19, con la presentazione de “La consistenza dei cerchi nell’acqua” (Lettere Animate Editore), ultimo libro di Adele Costanzo. La serata sarà presentata da Anna D’Alesio e Cecilia Bernabei, mentre la compagnia Nonno Menotti e i Filodrammatici leggerà alcuni brani del romanzo. Parlare delle trame dei libri non mi entusiasma, anche perché le potete trovare altrove e questa non fa eccezione: mi limito solo a dire che, leggendo la trama de “La consistenza dei cerchi nell’acqua”, gli estimatori di Adele Costanzo hanno da subito la netta sensazione che si tratti di un altro libro suo. A chi, invece, non la conosce faccio presente non solo che è un’autrice di gran classe ma anche che come scrittrice e come editrice ha sempre seguito la strada dell’indipendenza e della qualità.

Dopo questa ricca anteprima, la notte bianca qui proseguirà con “L’arte del sogno”: dalle ore 20.30 non solo libri, ma anche musica, danza e teatro, tutto a ingresso libero. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti potete visitare la pagina Facebook de “L’arte del sogno” e/o il sito della Libreria Teatro Tlon.