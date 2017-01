A Lecce la consegna del premio “La voce dei poeti”

Riceviamo e pubblichiamo:

Il 20 dicembre, alle ore 18.30, presso le Officine Cantelmo di Lecce (Viale M. De Pietro, 12), si svolgerà la cerimonia di premiazione dei vincitori della II edizione del Premio “La Voce dei Poeti”, iniziativa che si inserisce nel progetto “CATENA DELLA PACE”, ispirato ad una delle profetiche frasi di don Tonino Bello: “In piedi costruttori di Pace”. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Gallipoli e Galatone, e dell’Ambasciata dell’Ecuador di Milano.

La “Catena della Pace”, con l’Associazione promotrice Verbumlandiart, presidente Regina Resta, vede coinvolti il Movimento Culturale “Valori e Rinnovamento” di Lecce, presidente Wojtek Pankiewicz, il Centro Culturale Internazionale “Luigi Einaudi” di San Severo, presidente Rosa Nicoletta Tomasone, l’Associazione culturale “Majdan” della Serbia, Presidente Slavica Pejovic, l’Associazione culturale “Teatro di Ateneo” di Lecce, Presidente Aldo Augieri, il Console Onorario della Croazia Rosa Alò, la Casa Editrice “Milella” di Lecce, la Proloco di Caserta, Presidente Carlo Roberto Sciascia, l’Associazione Culturale “Euterpe”, Presidente Lorenzo Spurio, il Centro Studi “Michele Prisco”, vice Presidente Annella Prisco, il Conte Alessandro Marcucci Pinoli dell’Alexander Museum Palace di Pesaro, la Parrocchia Maria SS. Assunta di Galatone, Parroco don Angelo Corvo, l’Ufficio Missionario della Diocesi di Nardò- Gallipoli, responsabile don Giuseppe Venneri, la Caritas diocesana di Nardò-Gallipoli, direttore don Giampiero Fantastico.

L’Associazione culturale Verbumlandiart si fa portavoce dei valori culturali delle varie Nazioni, dei loro sentimenti di collaborazione e di Pace che, pur nel rispetto delle proprie identità etniche e culturali, possono nascere soltanto dall’empatia con le diversità e dal confronto con l’altro. L’Associazione intende realizzare il progetto “Catena della Pace” che offra stimoli per la formazione di cittadini d’una società sempre più aperta e multiculturale, che viva in un clima di pace e di dialogo continuo. La Cultura della Pace, oggi, deve uscire dall’intimità individuale e diventare fenomeno sociale e comunitario, promuovendo centri di aggregazione – come appunto vuole essere la “Catena della Pace” – in cui si possa vivere la diversità etnica, religiosa e culturale come arricchimento e non come problema. Deve pertanto poter formare dei nuovi cittadini del mondo che siano in grado di affrontare e governare con sapienza ed apertura i problemi creati dalla convivenza di culture, religioni e convinzioni politiche diverse.

Con la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio internazionale di Poesia e Videopoesia “La Voce dei Poeti”, a Lecce, il progetto “Catena della Pace” vivrà un’ulteriore importante traguardo. Saranno infatti presenti e Ospiti d’onore il prof. Hafez Haidar (nella foto), scrittore e poeta, già candidato al Premio Nobel per la Pace, e il prof. Giovanni Cordini, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Pavia, al quale verrà conferito il Premio alla Carriera. Il giornalista Antonio Moscatello, inoltre, riceverà il Premio Giornalistico Verbumlandiart. Il Premio internazionale “La Voce dei Poeti” ha registrato, in questa seconda edizione, una straordinaria partecipazione per numero e provenienze nazionali delle opere in concorso. Ha dato dunque icasticamente vita a quel coro di voci poetiche e di sensibilità culturali che sono radice ed essenza del grande progetto “Catena della Pace”, il cui presupposto trova fondamento nel valore universale della Pace. Come appunto rivela l’insegnamento di don Tonino Bello, per il quale la pace non è un’astrattezza retorica ma un’autentica trasformazione delle coscienze e una continua testimonianza di vita.

Questi i vincitori, primi classificati. In lingua italiana: Roberto Rossi (poesia), Annamaria Colomba (videopoesia), Laura Volante (fotopoesia); in lingua inglese: Membis Godwin (poesia); in lingua serba: Sasa Mickovic (poesia), Lidija Malovic Koci (fotopoesia), Marko Stanojevic (videopoesia); Bibic Sabotic (videopoesia) del Montenegro; in lingua croata: Miro Matijas (poesia); in lingua spagnola: Silvia Ortiz (poesia); Maria Gabriela Briceno (videopoesia), Miguel Angel Acosta (fotopoesia); in lingua russa: Olga Janis; in lingua bulgara: Ani Ivanova (poesia); in lingua araba: Maliak Salih (poesia); in lingua ungherese: Robert Detki (poesia); in lingua francese: Flora Castaldi (poesia). Qui di seguito si riportano il programma della serata e la classifica dei vincitori del Premio e dei Premi speciali.

Goffredo Palmerini

PROGRAMMA

SALUTO della Presidente dell’Associazione Verbumlandiart, REGINA RESTA

INTERVENTI: prof. WOJTEK PANKIEWICZ, Presidente della Giuria

prof. CARLO ALBERTO AUGIERI, Verbumlandiart, Presidente del Premio

OSPITI della serata NADIA CELI e CARLO ROBERTO SCIASCIA, critici d’arte

OSPITI D’ONORE: prof. HAFEZ HAIDAR, scrittore e poeta, docente Università di Pavia

prof. GIOVANNI CORDINI, direttore Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Pavia

Dott. ANTONIO MOSCATELLO, giornalista Askanews

PRESENTANO: Antonietta VAGLIO, Aldo AUGIERI, Marialucia VAGLIO

LETTURE TESTI: Bruna CAROLI, Annamaria COLOMBA, Matteo GRAZIOSO, Giovanna POLITI

Nel corso della serata presentazioni di abiti d’alta moda dello stilista Tommaso FILIERI

Performance del musicista Stefano DE FLORIO

Performance di danza a cura di ArtèDanza di Dario DE LEO

CLASSIFICA PREMIO

POETI DI LINGUA ITALIANA

SEZIONE POESIA

1° ROBERTO ROSSI – Sia il vento della pace

2° IZABELLA TERESA KOSTKA – Ti supplico, Umano (Per la Madre Terra)

3° DON AGOSTINO SECONDINO – Voce d’Angeli

PREMIO DELLA CRITICA

BRUNA CAROLI

GIOVANNA POLITI

ENZO BACCA

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

ESTELA SOAMI

CLAUDIA PICCINNO

DOROTEA MATRANGA

PREMIO DEL PRESIDENTE

ALESSIO CHIRIVÌ

ATTESTATO DI GRAN MERITO

SERGIO CAMELLINI

SEZIONE VIDEOPOESIA

1° ANNAMARIA COLOMBA – Tu sei la mia speranza

2° PAOLO BORSONI – L’amore che ha verso di te qualcuno

3° PATRIZIA STEFANELLI – Laudate Dominum

PREMIO DELLA CRITICA: ELVIO ANGELETTI – Il volo delle rondini

PREMIO DELLA CRITICA(GIOVANI): LUIGI PALMA – Pace: parole e costruzioni

PREMIO DELLA GIURIA: GENNARO CARRANO – Ad maiora

SEZIONE FOTOPOESIA

1° LAURA VOLANTE – Il tuo passo

2° INGROSSO MADIA – Ulivo della pace

3° FLAVIA RICUCCI – Angeli senza ali

PREMIO DELLA CRITICA: LORENZO SPURIO – Di scisse emozioni

POETI DI LINGUA INGLESE

SEZIONE POESIA

1° MEMBIS GODWIN – Let us go for war

2° NIKHAT BANO – Defining peace

3° MOHAMMAD FOROUZANI – War, the omnipresent

PREMIO DELLA CRITICA – CRITICS AWARD

SEEMA DEVI – A divine play

CHANDRA PRAKASH SHARMA – Peace

JAMES DENNIS CASEY – Warriors of the rainbow

DOC PENPEN’S – Yes I am

POETI DI LINGUA SERBA

SEZIONE POESIA

1° SAŠA MIĆKOVIĆ – HIMNA MIRA

2° IVAN GAĆINA – ŽIVJETI LJUBAV

3° SREĆKO ALEKSIĆ – SAGRADIMO SVET

SEZIONE FOTOPOESIA

1° LIDIJA MALOVIĆ KOČI – RUKE

2° SNEŽANA ŠOLKOTOVIĆ – JA ŽELIM SAMO MIR

3° SNEŽANA MARKO-MUSINOV – MIRU NAZDRAVLJAM VINOM

SEZIONE VIDEOPOESIA

1° MARKO STANOJEVIĆ – PISMO ČOVEKU

2° PATIJAREVIĆ PREDRAG PATAK – PITANJA I ODGOVORI

3° LIDIJA MALOVIĆ KOČI – TRAŽIM PRIJATELJA

Za Priznanje KRITIKE

1° VEROSLAVA MALEŠEVIĆ – PODIGNITE GLAS GRADITELJI MIRA

2° MILETA STAMATOVIĆ – DOOBRO RAZMISLI

POSEBNA ZAHVALNOST

1° KNJIŽEVNOJ OMLADINI – GLAS PESNIKA ZA MIR

POETI DEL MONTENEGRO

Videopoesia

1° Bibić Šabotić – SRDJANU MIRSADA

POETI DI LINGUA CROATA

SEZIONE POESIA

1° MIRO MATIJAŠ – CRTANI FILMOVI

2° MARIN ČOVELIŠ – SVIJET ŽIGOSANIH

3° MARIJA GRGIĆ – VOLJELA BIHI UMRIJETI GRLEĆI SE S TOBOM

POETI DI LINGUA SPAGNOLA

SEZIONE POESIA

1° SILVIA ORTIZ – Quiero

2° MARIA GABRIELA BRICEñO – La paz que amo

3° MIGUEL ANGEL ACOSTA – La paz

SEZIONE VIDEOPOESIA

MARIA GABRIELA BRICEñO – La paz que amo

SEZIONE FOTOPOESIA

1° MIGUEL ANGEL ACOSTA – Paz infinita

2° MELVIN IAVER NUNEZ PEROZO – Carta a la paz

3° MIGUEL ANGEL ACOSTA – Paz omnipotente

POETI DI LINGUA RUSSA

SEZIONE POESIA

1° OLGA JANIS – МЫ ВСЕ РАВНЫ

2° ЯНИНА ДУБОВИЦКАЯ – КОГДА МЫ ВОПИЛИ И ВЗЫВАЛИ

POETI DI LINGUA BULGARA

SEZIONE POESIA

1° ANI IVANOVA – НАД ТЕРОРИЗМА

POETI DI LINGUA ARABA

SEZIONE POESIA

1° لنا العراق – المتسابق الشاعرمالك صالح عويد من العراق (MALIAK SALIH IRAQ)

POETI DI LINGUA UNGHERESE

SEZIONE POESIA

1° RÓBERT DETKI – IMÁDSÁG A BÉKÉÉRT

POETI DI LINGUA FRANCESE

SEZIONE POESIA

1° FLORA CASTALDI – L’histoire e son futur