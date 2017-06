“Le parole accanto” di Michela Zanarella a Noci

Al Piccolo Festival della Parola di Noci (BA) il 9 giugno 2017 alle ore 18 presso il Chiostro di San Domenico Michela Zanarella presenterà il libro “Le parole accanto” edito da Interno Poesia. Dialogano con l’autrice l’editore Andrea Cati e l’attore e giornalista Giuseppe Lorin.

Le parole accanto” di Michela Zanarella rappresentano l’apice di un percorso che non è soltanto poetico, e dunque di ricerca stilistica, ma racchiude l’impronta di un’esistenza che si fa matura e sa accogliere e raccontare la gioia e i dolori del proprio percorso di vita.

Michela Zanarella è nata a Cittadella (PD) nel 1980. Dal 2007 vive e lavora a Roma. Ha pubblicato le seguenti raccolte di poesia: Credo (2006), Risvegli (2008), Vita, infinito, paradisi (2009), Sensualità (2011), Meditazioni al femminile (2012), L’estetica dell’oltre (2013), Le identità del cielo (2013). In Romania è uscita in edizione bilingue la raccolta Imenselecoincidenţe (2015). Autrice di libri di narrativa e testi per il teatro, è redattrice di Periodico italiano e Laici.it. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, arabo, spagnolo, rumeno, serbo, greco, portoghese, hindi e giapponese. Ha ottenuto il Creativity Prize al Premio Internazionale Naji Naaman’s 2016. E’ ambasciatrice per la cultura e rappresenta l’Italia in Libano per la Fondazione Naji Naaman. E’ alla direzione di Writers Capital International Foundation. Socio corrispondente dell’Accademia Cosentina, fondata nel 1511 da Aulo Giano Parrasio.

Interno Poesia partecipa al Festival da giovedì 8 giugno a domenica 11 giugno. Il programma completo: http://www.piccolofestivaldellaparola.it/

Fonte Ufficio stampa

