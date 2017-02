L’arte spiegata ai bambini nei laboratori didattici a Monforte d’Alba

Avvicinare i più piccoli all’arte, creando occasioni di gioco e interazione ispirate alle opere in esposizione. Con questo nuovo obiettivo, la Fondazione Bottari Lattes apre le porte della sua sede di Monforte d’Alba a laboratori didattici per le scuole, in occasione delle iniziative espositive in programma nel corso dell’anno.

Si parte venerdì 17 febbraio 2017 con i laboratori d’arte curati da Monica Bono per illustrare ai più piccoli la mostra in corso La stanza delle marionette. Opere di Mario Lattes. Le attività si terranno dal 17 febbraio al 3 marzo ogni giovedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 13.45 alle 15.45. Sono aperte agli alunni delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.

I laboratori prenderanno spunto dai personaggi e dalle atmosfere del teatro, in questo specifico caso oggetto delle opere di Mario Lattes – contraddistinte nel loro complesso da un’ecletticità di interessi e tecniche – per coinvolgere i bambini in maniera ludica ed educativa nell’apprendimento dell’arte, ma anche per favorire il superamento dei problemi che normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in mutamento, l’eccessiva aggressività. Tante le attività i programma: dalla presentazione di sé sul palco del teatrino di Lattes, alla ideazione e creazione di una propria maschera, alla riflessione sui ruoli delle marionette nel percorso artistico del pittore.

«I bambini potranno così sviluppare la creatività e l’inventiva – spiega Monica Bono – sia nell’osservazione delle opere esposte, sia nella propria interpretazione sul teatrino, manifestare la fantasia di entrare in altri mondi e la capacità di assumere ruoli».

Le scuole che desiderano partecipare possono contattare la Fondazione Bottari Lattes.

Prenotazioni: Biblioteca e Pinacoteca Mario Lattes

0173/78.646 archiviobiblioteca@fondazionebottarilattes.it

Informazioni: Monica Bono 339/6616752

Per il pubblico la mostra La stanza delle marionette. Opere di Mario Lattes è visitabile da lunedì a venerdì (ore 10-12 e 14,30-17) e il sabato (ore 15,30-18,30). Ingresso libero.

