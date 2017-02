L’angolo della poesia: “Io vi sento” di Maria Teresa Infante

Con grande piacere torniamo a ospitare oggi nel nostro Angolo Maria Teresa Infante.

Ieri, in occasione della Giornata della Memoria, abbiamo pubblicato un suo articolo sul campo di sterminio di Ravensbrück dove oltre 100mila donne di varia nazionalità, non solo ebree, subirono atrocità di ogni genere che causarono la morte di 50mila di loro: a tutte queste vittime Maria Teresa Infante ha dedicato la toccante poesia che vi proponiamo oggi, pluripremiata e inserita nella silloge “Il Viaggio” (Ed. L’Oceano nell’anima, 2016).

Io vi sento

( Nel giorno della memoria)

Sento l’urlo, muto delle coscienze

il suono silenzioso della bocca

gli occhi che hanno dato l’acqua

le ginocchia prostrate e i corpi dilaniati.

Sento le nefandezze

urlate sul podio del disprezzo

girare sui cardini dei cancelli di Auschwitz

e i crani di seta levigati

rotolare tra i giardini di Mauthausen.

Sento

il sangue arrugginire i polsi scorticati dall’odio

numeri primi incisi per errore

sulla lana degli agnelli

succhiando latte dai mattatoi di Dachau.

Sento il fruscio del vento

scuotere i crini dei cipressi

mani giunte tra i gradini di Fossoli

a implorare cieli, lividi di furore.

Sento

i marmi degli altari di ghiaccio

sciogliere il pianto tra le rotaie

e anonimi diesis intonare un canto

per chi muore e non ha una ragione:

“Binario 21, signori si scende

perdete speranza, l’inferno è di casa

né prati né fiori, né trini né onori

ma un puzzo di marcio dai cuori in cancrena

e il piscio si beve a cena la sera.”

Sento

i bozzoli svuotati dei corpi, camminare

tra le macerie sventrate dalle lame

e i pugni vuoti delle madri

sventolare tra i panni stesi di Berlino

e gli occhi bassi di chi non ha pagato

strisciare tra i marciapiedi della 7th Avenue

mutando pelle ad ogni calar del sole.

Sento le mani tese che hanno spergiurato

il palmo sulla Bibbia e il fango nel costato

vedo issare i vessilli della cieca tirannia

sento su questo tetto l’infamia senza tempo.

Vi sento mentre cantate un inno senza voce.

Vi sento… Oh come vi sento!

Anime silenziose e senza dimensione

anime senza terra, semi in un prato incolto

sgusciare tra le visceri di forni e di camini.

Vi sento vomitare, pregare, supplicare

vi sento perdonare chi non va perdonato

voi che risorgerete sui petti dei potenti

su sterchi decorati fra lauti banchetti.

Ma adesso, per favore, lasciatemi dormire

chiudete la mia porta, ho solo tanto sonno.

Adesso, per favore

lasciate che riposi e creda che sia sogno,

che sia la vostra pace carezza tra i capelli.

Anime senza cielo… dormite insieme a me.