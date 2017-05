L’angolo della poesia: “Dormi” di Gigi Giussani

“La mamma è sempre la mamma”, anche quando non è più tra noi.

Ce lo ricorda oggi il nostro caro amico Gigi Giussani, che ha perduto la sua mamma di recente ma ha mantenuto intatte creatività e sensibilità.

Scegliamo i suoi versi per festeggiare già da oggi – e non solo domani – tutte le mamme e per consigliare a tutti i figli, facendo nostro un pensiero di Gigi, di godersele finché ne hanno la possibilità.

Dormi

Dormi

e non pensare più a niente.

Dormi

per sfuggire al presente.

Dormi

e sogna dei figli

che ti ricorderanno sempre.

Dormi mamma

che il mio cuore ti sente.