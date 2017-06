Laboratori di europrogettazione in Sardegna

L’associazione di volontariato Ipsia Sardegna, nell’ambito del Progetto Promuoviamoci, finanziato dall’Assessorato Regionale della Pubblica istruzione attraverso il Bando aggregazione giovanile, avvia il LABORATORIO ITINERANTE DI IDEE sull’Asse 2 del Programma Europa per i cittadini: Impegno democratico e partecipazione civica (Misura 1. Gemellaggio di città; Misura 2. Reti di città; Misura 3. Progetti della società civile).

L’idea del Progetto Promuoviamoci nasce dalla volontà di offrire servizi anche nei piccoli comuni, in cui è ugualmente sentita l’esigenza da parte dei giovani di studiare, lavorare, fare un’esperienza di volontariato o di scambio culturale in Italia e in Europa. Benedetta Iannelli, Presidente di Ipsia Sardegna dichiara che “Promuoviamoci mira al coinvolgimento dei giovani nei luoghi in cui vivono.

Ci sono tanti giovani, infatti, che vorrebbero scegliere di rimanere e contribuire allo sviluppo socio- economico del proprio territorio. Insieme alle amministrazioni comunali, stiamo cercando di creare tante opportunità finalizzate a creare competenze e, al contempo, aiutare i piccoli comuni della Sardegna a contrastare il fenomeno dello spopolamento e della fuga dei cervelli.”

In particolare i laboratori di idee sono dei luoghi in cui, rispettando le regole del Programma Europeo, stimolare la nascita di nuove idee progettuali finalizzate alla presentazione di almeno una proposta per la scadenza dei bandi fissata per i primi di settembre.

Al laboratorio possono partecipare tutti coloro che hanno voglia di fare un’esperienza pratica che li porti dalla nascita dell’idea alla presentazione di un Progetto, con l’impegno, se finanziato, di coinvolgerli nella realizzazione. Verrà data priorità ai giovani tra i 20/30 anni residenti nei comuni di Cagliari, Elmas, Vallermosa, Pau e Ussaramanna.

Il laboratorio si svolge in maniera itinerante nei mesi di giugno e luglio nei comuni di Ussaramanna, Vallermosa, Cagliari, Elmas e Pau. Sono previsti 8 incontri per un totale di 32 ore da svolgersi nelle giornate del venerdì pomeriggio e del sabato mattina.

Il progetto è realizzato in collaborazione con i Comuni di Elmas, Ussaramanna, Vallermosa e Pau.

Per informazioni e iscrizioni entro il 20/06/2017: 07043039 e ipsia.sardegna@gmail.com

Il laboratorio è gratuito e riservato ai soci Acli, pertanto sarà necessario avere la tessera.

Si rilascia attestato di partecipazione.

Contatti:

Ipsia Sardegna

07043039

ipsia.sardegna@gmail.com

www.ipsiasardegna.it

Referente Benedetta Iannelli

Fonte Ufficio stampa Ipsia Sardegna