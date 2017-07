È in arrivo la terza edizione del Seravezza Blues Festival, l’unico Festival di musica internazionale che si svolge in Versilia e si è da subito affermato come uno dei grandi appuntamenti con il Blues in Toscana e in Italia. Alla 1° edizione del 2015, con protagonista il leggendario Guitar Crusher, e alla 2° edizione del 2016 con alcuni tra i nomi più interessanti del panorama blues europeo come Marcos Coll, Tom Blacksmith e Jaime Dolce, hanno partecipato migliaia di persone coinvolgendo un pubblico anche internazionale.

Dopo il grande successo il Seravezza Blues Festival torna quindi con 2 nuovi appuntamenti! Il 15 e il 16 luglio si aprirà il fine settimana dedicato alla rassegna musicale nell’incantevole cornice del Parco del Palazzo Mediceo di Seravezza dove sarà allestito il palco su cui saliranno grandi ospiti internazionali e le migliori band del panorama Blues nazionale. Un evento che, dopo il grande successo delle passate edizioni, vuole coinvolgere un pubblico sempre più ampio di appassionati del blues, ma anche di chi intende trascorrere un weekend in una magnifica location animata da incontri, iniziative culturali e didattiche che coinvolgeranno anche il Teatro delle Scuderie adiacente alla venue.

Il Seravezza Blues Festival, sostenuto dalla Fondazione Terre Medicee, con il patrocinio del Comune di Seravezza e il contributo della Banca del Credito Cooperativo della Versilia, rappresenta l’evento di punta dell’associazione culturale “Alexandre Mattei“, fondata in ricordo del musicista pietrasantino scomparso prematuramente nel 2015, ed impegnata in vari progetti a scopo benefico. La line-up sarà di assoluto livello, con artisti di caratura internazionale come Ana Popovic, in pieno tour mondiale che la vede impegnata tra Europa e Stati Uniti in oltre 100 date nel 2017, e la Mc Kinley Moore Big Band, che si avvale di una grande sezione fiati per una serata di ottimo rhythm & blues.

Blues’ Village

Quest’anno il Festival si arricchirà di un vero e proprio Villaggio del Blues all’interno del quale si potranno degustare ottime birre artigianali prodotte sul territorio a km zero, prodotti dell’enogastronomia locale, oltre ad ampi spazi espositivi e di vendita di strumenti musicali e liuteria, merchandising blues, bike e motorcycles, dischi e vinili da collezionismo.

Ana Popovic, artista di origine serba, nata a Belgrado, ma di base a Memphis (Usa), è una virtuosa chitarrista ed head-liner dei più importanti Blues Festival contemporanei. Grazie al padre, grande collezionista ed appassionato di blues, conosce artisti come Elmore James, Albert Collins, Bukka White e Robert Cray. Ana propone un solido rock blues venato di soul e R&B. È di recente pubblicazione il suo ultimo album “Trilogy’’, ottavo disco solista in studio con ospiti artisti del calibro di Joe Bonamassa e Robert Randolph. Grazie al suo stile chitarristico la rivista Jazz News l’ha descritta come prova che la reincarnazione di Jimi Hendrix è donna, ma “…come c’è un solo Hendrix ed un solo Stevie Ray Vaughan, c’è una sola Ana Popovic, con la sua originale miscela di blues, jazz, funk e rock!”.

Mc Kinley Moore, artista californiano, è figlio del reverendo battista McKinley Shaw. Comincia a farsi le ossa suonando gospel nelle chiese delle campagne del Texas, esperienze che gli lasceranno un segno indelebile, sviluppando poi nel tempo uno stile baritonale profondo e ricco di sentimento alla maniera di Otis Redding e Ray Charles. Nella sua carriera ha calcato i più importanti palcoscenici a fianco di artisti come Albert Collins, Willie Dixon, Johnny Hearthsman, Billy Branch , Katie Webster, Joe Louis Walker. La band che lo supporta nel suo tour italiano è formata da Emiliano Degl’Innocenti: chitarra e voce, Valentina Bartoli: organo, Matteo Sodini: batteria, Giovanni Grasso: basso, Ben ” King ” Perkoff: sax tenore e soprano, Antonio Martellini: sax e baritono, Manolo Nardi: tromba.

Programma:

Sabato 15 Luglio

ore 19.00 – Terzo Tempo Blues Band

ore 19.30 – Choppy & The King Trio

ore 20.00 – vincitore Concorso Ambrosiana

ore 21.00 – Fabio’s Fables

ore 21.45 – Leo Boni Trio

ore 22.30 – McKinley Moore Big Band feat Ben “King” Perkoff

Domenica 16 Luglio

ore 19.00 – Cigar Balblus

ore 19.30 – Blues Lead Off

ore 20.00 – Vincitore concorso Ambrosiana

ore 21.00 – Mud Slide Dan trio

ore 21.45 – Francesco Mattei Blues Band feat. Roland van Straaten

Ore 22.30 – Ana Popovic

INFO

Pagina Facebook: www.facebook.com/seravezzabluesfestival

Web: http://www.seravezzabluesfestival.it/

Fonte Ufficio stampa AZ Blues