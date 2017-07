La rassegna “NIM – Nuove impressioni 2017” ad Alcamo

Ecco il calendario completo di NUOVE IMPRESSIONI, giunta alla 9^ edizione, rassegna che si terrà il 4 e il 5 agosto all’Anfiteatro Ex-Cave Orto di Ballo di Alcamo: musica, ma anche due presentazioni di libri, performance teatrali, enogastronomia e geologia (c’è la possibilità di effettuare visite guidate al Geosito delle Ex-Cave, proprio dove si terrà il Festival). È online anche il teaser di presentazione, prodotto dal CAVE Studio di Dario Di Liberti. Di seguito i dettagli del calendario (ingresso gratuito a tutti gli eventi):

4 AGOSTO

ORE 18.30/19.45 Laboratorio per bambini “Music Moves For Piano” a cura di Maurizio Ruisi

ORE 19.00/20.30 Presentazione del progetto Wineplane s.r.l. e convegno e degustazione “Il Catarratto, un vitigno una storia”;

ORE 19.00/20.00 Visita guidata al Geosito a cura dell’associazione Gemellaro;

ORE 21.00 Presentazione del libro “Street Art in Sicilia – Guida ai luoghi e alle Opere” di Mauro Filippi, Marco Mondino e Luisa Tuttolomondo;

ORE 22.00 inizio concerti: ore 22.00 Mòn / ore 23.00 Junkfood 4et / ore 00.00 Moseek (nella foto) / ore 01.20 Aharon

5 AGOSTO

ORE 19.00/20.00 Visita guidata al geosito a cura dell’associazione Gemellaro;

ORE 19.30/20.30 Presentazione del libro “LA LISTA” di Lirio Abbate;

ORE 21.00/22.00 Perfomance teatrale : Stu munnu sta ‘mpazzennu”, a cura di Teatro Cantiere;

ORE 22.00 Inizio concerti: ore 22.00 STUFF. / ore 23.00 Hey bulldog / ore 00.00 Gazebo Penguins / ore 01.30 When due

NUOVE IMPRESSIONI, contenitore poliedrico capace di ospitare diverse esperienze artistiche connotate dall’elemento dell’originalità, ospiterà sul palco tanta musica di artisti che si esibiranno per la prima volta in Sicilia come STUFF. (dal Belgio), Hey Bulldog (da Manchester), Mòn, Junkfood 4ET, Gazebo Penguins, ma anche Moseek, Aharon e When due.

Lo spirito dell’evento, apprezzato in tutta Italia per aver ospitato artisti nazionali e internazionali, è quello di tracciare il filo conduttore tra diverse forme artistiche (arti visive, architettura, teatro, musica e scrittura) unite dal comune denominatore della “contemporaneità”. Per questo motivo ci sarà ampio spazio per attività collaterali: il laboratorio musicale “Music Moves For Piano”, per bambini dai 4 ai 12 anni, sarà tenuto dall’insegnate associato AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’apprendimento musicale) Maurizio Ruisi. Presentazione di due libri: “Street Art in Sicilia – Guida ai luoghi e alle Opere” frutto del lavoro di indagine e mappatura svolto da Mauro Filippi, Marco Mondino e Luisa Tuttolomondo sul fenomeno dell’arte urbana in Sicilia; e “La Lista”, l’ultimo libro di Lirio Abbate, caporedattore a l’Espresso e autore di reportage sulle mafie, corruzione e collusioni fra boss e politici.

Ovviamente spazio al teatro, affidato a Teatro Cantiere, già ospiti di Nuove Impressioni nel 2013: presenteranno una performance musicale e teatrale “Stu munnu sta ‘mpazzennu”, eseguita da Davide Cangelosi, Sara Pirotto, Josephine Chiara Lunghi, Hengel Tappa, che indaga l’immaginario atavico della Sicilia partendo dalle sue canzoni antiche e tradizionali. Sempre nelle giornate del festival, Teatro Cantiere terrà un laboratorio aperto a tutti, previa iscrizione: “La cosa più semplice del mondo” è un esperimento di indagine sull’uomo e sul sé.

A completare i sensi coinvolti, i prodotti enogastronomici del nostro territorio e la loro valorizzazione attraverso la partecipazione attiva di giovani realtà imprenditoriali locali: saranno ospiti un gruppo di giovani professionisti che hanno da poco avviato, e presenteranno, una start up innovativa con la formula del Work for equity “Wineplane s.r.l.”,prima piattaforma online che offre alle cantine la possibilità di vendere tour e degustazioni a enoturisti provenienti da ogni parte del mondo. Sempre nell’abito del festival alcune cantine locali, presenteranno un incontro con degustazione sul tema “Il Catarratto, un vitigno una storia”. Nelle due giornate l’Associazione Terra degli Elimi curerà lo Street Food.

NUOVEIMPRESSIONI, oltre ad essere un’occasione di sviluppo culturale, rappresenta un’opportunità concreta di accrescere l’attrattività turistica e quindi di innescare dinamiche di crescita economica per il nostro territorio. Non a caso la scelta della location ricade in uno tra i siti più interessanti di Alcamo, l’evento infatti si svolgerà presso l’anfiteatro ex cave Orto di Ballo. Le cave di travertino “Orto di Ballo” sono un sito molto importante per le sue interessanti caratteristiche geologiche e morfogeologiche. È prevista la possibilità, nei giorni del festival, di effettuare visite guidate al Geosito, grazie alla presenza dell’associazione Gemellaro.

Per informazioni: koinealcamo@gmail.com Per gli orari: www.nuoveimpressioni.com

Fonte Ufficio stampa – Gabriele Lo Piccolo