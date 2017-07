La mostra “Espejos (Specchi)” di Irma Sofia Poeter a Belforte del Chienti

La stagione artistica 2017 del Museo MIDAC a Belforte del Chienti, continua con il terzo evento dell’anno: “Espejos” personale di Irma Sofia Poeter (Messico). La mostra, curata da Terra dell’Arte e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà nell’ex Chiesa di San Sebastiano, centro storico di Belforte del Chienti, dal 7 Luglio al 6 Agosto 2017.

Irma Sofia Poeter, nata nel 1963 da padre Statunitense e madre Messicana, ha sempre vissuto tra Stati Uniti e Messico. Attualmente vive ai piedi del Monte Cuchuma, nella città di Tecate, BC.

Ha studiato architettura e disegno di moda e si è formata artisticamente con artisti del calibro di Luis Lombardo, Felipe Ehrenberg e Carlos Zerpa.

Pittrice e artista urbana, ha nel corso degli anni sviluppato una profonda relazione con la natura che si esprime attraverso i suoi lavori di arte tessile.

Ha esposto in Messico, Stati Uniti, Polonia, Regno Unito, Cuba e i suoi lavori fanno parte di collezioni pubbliche e private di tutto il mondo.

“[..] L’unicità di questa mostra è racchiusa in questo meccanismo di fusione nel quale l’artista e l’ambiente in cui lavora, pur mantenendo ognuno la propria identità, generano insieme qualcosa che rimarrà per sempre nella vita e nella storia di entrambi.

Ogni lavoro è il frutto di un dialogo delicato, ma intenso, nel quale ogni elemento concorre al risultato finale e nel quale ogni ostacolo si dissolve in un abbraccio ricco di sentimenti più che di parole. E sono le emozioni che restando raccontano la magia di questa felice convivenza.”

(Alfonso Caputo)

Inaugurazione Venerdì, 7 Luglio alle ore 21:00

con la presenza dell’artista

ex Chiesa di San Sebastiano, Centro Storico di Belforte del Chienti

Fonte Ufficio stampa Terra dell’Arte