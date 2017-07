La Guarimba international film festival ad Amantea

Torna dal 7 all’11 agosto ad Amantea (CS), la Guarimba Film Festival, rassegna che taglia il traguardo della sua V edizione, portando nel cuore della Calabria il meglio del cortometraggio e dell’illustrazione internazionale. Première importanti e una notevole selezione in cui concorrono lavori provenienti da tutto il mondo, che si contendono un riconoscimento nelle quattro sezioni in concorso al Festival: fiction, animazione, documentario e videoclip musicale.

La rassegna che approfondirà quest’anno come tema principale la propaganda durante la guerra fredda, conferma l’eterogeneità di un festival, nato come una scommessa: quella da parte di Giulio Vita calabro-venezuelano tornato nel 2012 nel paese natio, l’illustratrice venezuelana Sara Fratini e El Tornillo De Klaus, collettivo spagnolo di artisti audiovisivi e critici cinematografici, di “riportare il cinema alla gente e la gente al cinema”, in una terra come la Calabria, bellissima ma ricca di profonde contraddizioni.

Una motivazione fortissima, che ha permesso a La Guarimba in questi cinque anni non solo di organizzare un festival internazionale ad ingresso gratuito, ma di riparare un vecchio cinema di 938 posti ad Amantea, cittadina affacciata sul Mar Tirreno in provincia di Cosenza, di creare la Scuola Delle Scimmie, un processo di formazione di cinema e di illustrazione indipendente per 45 ragazzi, di vincere per il secondo anno consecutivo il bando promosso dal Mibact MIGRARTI e nell’agosto 2015 di organizzare la prima conferenza europea di Vimeo, il più grande distributore di cinema online diretto.

LA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE

898 cortometraggi iscritti da tutto il mondo, in questa edizione 2017, un lavoro di scelta impegnativo e una rosa finale di 55 lavori che rappresenta un’assoluta novità: tutti i continenti saranno infatti in competizione in questa edizione 2017, per un appuntamento che esplora tutti i generi cinematografici senza alcuna barriera di sorta.

Tante le première italiane. In particolare “The Full Story” della regista nominata agli Oscar 2015, Daisy Jacobs.

In giuria in questa edizione 2017:

Ruslan Magomadov (RUSSIA), regista

Claudette Godfrey (USA), Coordinatrice di Programmazione del SXSW

Kyrylo Marikutsa (UCRAINA), direttore del Kyiv Short Film Festival

Diane Malherbe (FRANCIA), programmatrice al Clermont-Ferrand Short Film Festival

Javi Muñiz (SPAGNA), direttore al Certamen de Cortos de Soria

LE CONFERENZE

Il 9 agosto tornerà in Calabria Sam Morrill, curatore di VIMEO, che parlerà delle nuove funzionalità di Vimeo per i registi, soprattutto quelle legate alla distribuzione di Vimeo On Demand e illustrerà anche l’implementazione dei video a 360° inaugurata quest’anno sulla piattaforma. Nella stessa giornata verrà presentato insieme a Tilman Scheel di Reelport, il progetto AVA project, vincitore del bando europeo Audience Development, che permetterà a La Guarimba di creare nel prossimo futuro la prima videolibreria del corto in Calabria proprio insieme a Reelport. Infine la conferenza dal titolo “Sottotitoli per festival di cinema” a cura della dottoressa Marta Miquel.

VIMEO STAFF PICK VIDEO: COLD WAR EDITION

Morrill presenterà un programma speciale fuori concorso con una selezione di corti ispirata alla tematica del festival di quest’anno a cura di VIMEO Staff Pick che sarà anche presente durante i giorni del festival.

VENEZUELA LIBRE

Il 6 agosto avrà luogo il pre-festival, in cui verranno presentati una serie di corti documentari realizzati durante le manifestazioni a Caracas da autori locali. Il tutto accompagnato di una conferenza sulla situazione attuale della nazione sudamericana e il modello chavista.

CINEMA AFRICANO

In collaborazione con l’associazione spagnola-senegalese KARMALA CULTURA verrà presentato un programma di corti africani fuori concorso: un inizio di collaborazione importante per creare uno spazio all’interno de La Guarimba dedicato ai giovani registi africani. La proiezione sarà l’11 agosto.

CINEMA 360º & REALTÀ VIRTUALE

Una giornata dedicata alla tecnologia VR con una selezione di cinque cortometraggi girati a 360º. Il festival metterà a disposizione gli occhiali 3D, in chiusura una piccola conferenza di approfondimento.

ARTISTS FOR LA GUARIMBA

Prosegue anche in questa edizione infine il connubio con l’arte dell’illustrazione e si rinnova l’appuntamento con la mostra “Artists For La Guarimba“, a cura di Sara Fratini, che raccoglie bellissime interpretazioni della locandina del festival, realizzate da illustratori di tutto il mondo tra i quali: Mikel Murillo, Antonio Holdenaccio, Carolina Celas, Daniel Jamie Williams, David McMillan, Joanna Hellgren, Juan Palomino, Leonard Peng, Luigi Olivadotti, Sarah Clifford, Tashi Reeve, Polina Doroshenko, Federica Ubaldo, Martha Rivas, Erik Svetoft, Ksusha Retivykh, Ilaria Clari, Max Mexer, Killien Huynh, Sveta Mullari, Krystel Cardenas, Reeo Zerkos, Katya Dorokihina, Federico Gutierrez, Barbora Idesova, Popy Matigot, Scott C, Daisy Zuo, Mészely Ilka, Caribay Marquina.

I LABORATORI

Tanti i laboratori in programma per adulti e per bambini. Tra i quali quello dello studio di moda newyorchese Fragmentario che insegnerà a tingere tessuti con la cipolla di Tropea in collaborazione con lo stilista nigeriano Henry Igbineweka.

E il 10 agosto un lab di danza africana che coinvolgerà sia ai musicisti locali ma anche i ragazzi rifugiati di Amantea per promuovere processi di integrazione attraverso lo scambio culturale.

LA GROTTA DEI PICCOLI

E infine si rinnova anche nel 2017, uno spazio di cinema dedicato ai bambini: LA GROTTA DEI PICCOLI, che vede una proficua collaborazione con UNICEF ITALIA e prevede una programmazione di 40 corti internazionali di animazione, lungo tutta la durata del Festival.

Per consultare il programma completo: www.laguarimba.com/it/programma

