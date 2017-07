La “fluid art” di Paola Colleoni in anteprima a Forte dei Marmi

La Fluid Art, interpretata da Paola Colleoni, esordisce a Forte dei Marmi per accendere i riflettori sul palcoscenico dell’arte contemporanea in programma nel mese di Agosto in Versilia.

L’Associazione Culturale Lazzaro, di Via Pascoli 8/A, sarà il contesto in cui l’artista bergamasca esibirà in anteprima la serie che, sviluppo di una tecnica, fornisce un’ottica propedeutica sul percorso realizzativo della pittrice.

La mostra dal titolo “Il Segno dell’Onda”, “Sea Shore”,a cura di Piero Garibaldi sarà presentata Martedì 1 alle 21:40, per terminare a Ferragosto, con orari di visita, tutti i giorni, 10-13 /18-24. L’evento inaugurale prevede gli interventi di Cristano Merra Direttore del Museo Il Gilardi, Gino Franchi, Presidente della Sez. di Lucca dell’ Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione, e dell’ Avvocato Alberto Russo, in qualità di Presidente della Round Table 53 Carrara Val di Magra, che attraverso gli Enti di riferimento hanno promosso, con il Museo Ugo Guidi e l’Ass.ne Culturale Archivio Grazia Leoncini, la comunicazione dell’iniziativa.

Paola Colleoni, osserva Garibaldi, attiva un riguardo nella verifica di un lato creativo nell’ambito del quale l’acrilico viene disteso con versatilità in un processo segnale di ostilità nei confronti della dimensione. L’esternazione stilistica è proposta, dal tema, attraverso un’assonanza con l’interrotto moto dell’onda che nella continuità lavora la propria sembianza. L’attitudine alla mutazione è un aspetto artistico, di cui le produzioni inerenti la Fluid Art sono oggetto, per una successione che approfondisce il segno ed il colore del profilo artistico di Paola Colleoni che, nel contesto, trova un progresso e non una casuale distrazione in termini di sperimentale intraprendenza.

Gli insegnamenti appresi a Bottega, e gli studi nei corsi di disegno e pittura dell' Accademia Carrara di Bergamo, hanno condotto all'attuale apertura lavorativa

