La commedia grottesca “La nona” a Ponte a Moriano

Domenica 9 aprile 2017, alle ore 21:15, al Teatro “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano è in programma il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Chi è di scena! Ponte a Moriano 2017” organizzata dalla F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori – Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

Domenica 9 aprile 2017 – ore 21:15

Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano

Compagnia della Croce Verde di Viareggio

“La nona” commedia grottesca di Roberto Cossa

Lo spettacolo

La storia, alquanto surreale, ci porta in una periferia estrema ed anonima di Buenos Aires, nella casa di una normale famiglia di origini venete, formata da padre, madre, figlia, una zia zitella, una nipote presunta artista ed una vecchietta di 104 anni con la particolarità di voler mangiare in ogni momento costringendo la famiglia ad un continuo procurare cibo alla medesima, arrivando quasi a prosciugare i guadagni derivanti da un’attività commerciale di frutta e verdura.

Questa strana situazione crea tensione nella famiglia che cerca in tutti i modi di arginare la voracità della nonna, come combinare un matrimonio con un pasticcere credulone o abbandonarla in strada ed infine ucciderla, atto estremo di esasperazione per una tragicomica farsa umana con un finale inaspettato.

Il testo di Roberto Cossa, anche lui di discendenze italiane, è un atto d’accusa verso un potere sordo ed ottuso rappresentato dalla vecchietta che, metaforicamente, soggioga la propria famiglia alla sua bramosia per il cibo e li rende succubi senza alcuna volontà di reagire se non scannarsi a vicenda tra loro, perché il potere vuole annientare ed asservire la volontà degli altri, che se provano a reagire vengono puniti.

Ancora oggi non è certo il numero dei desaparecidos argentini spariti nel nulla, e forse non lo sapremo mai perché il potere non segue alcuna logica. Non si conosce il vero motivo della voracità della nonna e soprattutto, come è possibile che tutto quel cibo non le faccia male.

La risposta ognuno la trovi dentro di se, nella propria coscienza di uomini liberi e civili che vogliono vivere in una società senza soprusi e torture, quelle che la nostra famiglia subisce da una apparente innocua piccola vecchietta.

INTERPRETI / PERSONAGGI

Clara Piscopo / La nona

Francesco Bargi / Carmelo

Nicole Di Grazia / Marta

Paolina Morescalchi / Narcisa

Maria Pia Morlè / Maria

Barbara Pellini / Angela

Gianluca Tomei / Gasparo

Scenografie: Emanuele Milazzo

Direttore di scena e costumi: Isa Pavesi

Direzione luci: Claudio Di Paolo

Regia di Salvatore Pagano

Il prossimo appuntamento della rassegna:

Sabato 22 aprile 2017 – ore 21:15

Compagnia Arte Teatrale Invicta

“Agenzia matrimoniale – Mogli e buoi dei paesi tuoi, amanti e badanti di paesi distanti” commedia comico brillante in tre atti di Stefano Palmucci riveduta in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini

Genere: commedia in vernacolo

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fitalucca.it.

