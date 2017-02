Incontro su Pirandello con Pierfranco Bruni a Milano

In occasione dell’anniversario della fondazione del Centro Leonardo da Vinci di Milano, Stefania Romito ha l’onore di presentare martedì 7 febbraio alle ore 19 presso lo Spazio Eventi Aresline Areaufficio InteriorDesign – sede del Network del Nuovo Rinascimento in via Gian Galeazzo 31, Milano – lo scrittore, saggista e poeta Pierfranco Bruni (candidato al Nobel per la Letteratura, Presidente del Centro di Ricerca “Francesco Grisi”, Direttore del Ministero dei Beni Culturali, nonché Vicepresidente del Sindacato Libero Scrittori italiani). L’incontro verterà su Luigi Pirandello, sul quale Pierfranco Bruni ha di recente pubblicato un testo di grande interesse dal titolo “Luigi Pirandello. Il tragico e la follia” (edito da Edizioni Nemapress). Nel corso dell’evento, Pierfranco Bruni metterà in evidenza gli aspetti più rappresentativi di Pirandello attraverso una visione molto personale e reinterpretandoli mediante la sua poetica. Le tematiche trattate verteranno sul “concetto di mediterraneità” in Pirandello, sul “concetto di follia”, sulla sua concezione di “immaginario”, di “solitudine” nell’ambito della maschera pirandelliana, sugli influssi danteschi, leopardeschi e d’annunziani nella sua poetica. Verrà analizzato anche il “senso del tragico”, il “mito platonico della caverna” e gli influssi del mondo sciamanico. Ampio spazio verrà dedicato alla sfera sentimentale di Pirandello e al suo grande amore per la giovane attrice Marta Abba, sua musa ispiratrice.

Nella seconda parte dell’evento, Pierfranco Bruni e Stefania Romito parleranno della loro raccolta poetica “Siamo vento siamo epifania”, un testo esemplare scritto a quattro mani, senza essere pensato, servendosi completamente del mistero della fantasia. L’amore costituisce il fulcro centrale.

Il Centro Leonardo da Vinci, realtà artistica-culturale pluripremiata e riconosciuta da istituzioni e media nazionali, dalla sede di Milano sta raggiungendo tutta Italia con iniziative di livello internazionale che coinvolgono punti di riferimento nelle più importanti città, con una grande rete culturale che è una novità assoluta nel panorama italiano contemporaneo: il Network del Nuovo Rinascimento. Il Centro Leonardo da Vinci, ideato dal noto artista Davide Foschi e che vede tra i suoi fondatori e collaboratori artisti, autori, professionisti, aziende e intellettuali, ha organizzato negli anni importantissimi eventi istituzionali, mostre d’arte in Musei e monumenti nazionali, pubblicazioni autorevoli. Il Network del Nuovo Rinascimento, con una rete di librerie storiche, splendidi interior design e atelier, importanti ristoranti e aziende che hanno sposato il progetto, ad oggi è già presente in 3 grandi città italiane che già idealmente e geograficamente uniscono l’Italia: Milano, Firenze, Reggio Calabria. Altre città e altre sedi si stanno aggiungendo lungo tutta la penisola: il cammino per un Nuovo Rinascimento è aperto a tutti coloro che lo vogliono condividere. Far rinascere la nostra Italia non è un’opzione ma una motivazione irrinunciabile.

L’evento è a ingresso libero.

Fonte Ufficio Stampa Centro L. Da Vinci – Violetta Serreli