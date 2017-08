Incendio a Bovino (Vicchio), turisti possono rientrare in agriturismo

Stanno continuando in località Bovino, nel comune di Vicchio, gli interventi di spegnimento dell’incendio e messa in sicurezza dell’area con un elicottero della flotta regionale e squadre a terra di Vigili del Fuoco, personale dell’Unione dei Comuni del Mugello, volontari Vab e Anpas.

Intanto i 17 turisti belgi evacuati cautelativamente da un vicino agriturismo dalla Protezione civile Mugello, possono rientrare. E’ stato effettuato poco fa un sopralluogo, accertando che sussistono le condizioni di sicurezza per poterli ricondurre nella struttura.

