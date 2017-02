“Hyperrealistic”, secondo album di Cosmic Falls

Hyperrealistic è il titolo del nuovo lavoro targato “Cosmic Falls”, uscito ieri, 1° Febbraio 2017, su Vibe Records. È un album composto da sei tracce che spaziano tra più generi disegnando un paesaggio surreale e dominato da groove, ambienti e sintetizzatori.

Hyperrealistic è un lavoro che cresce gradualmente di traccia in traccia, proiettando l’ascoltatore in una specie di racconto che prende forma e poi cambia con lo scorrere dei minuti.

Scritto, registrato e completamente autoprodotto in poco meno di un anno dal produttore romagnolo segue, di pochi mesi il suo precedente lavoro “Borealis”, differenziandosi, tuttavia, di gran lunga da quest’ultimo grazie ad un’elettronica ragionata ma allo stesso tempo eterea e capace di trasportare.

Fonte Ufficio Stampa Eloquence Agency – Riccardo Di Pillo