“H-Eros”: mostra di Corrado Agricola a Pietrasanta

H-Eros sarà il titolo, il logo, della mostra dell’artista Corrado Agricola alla Galleria Daliano Ribani Arte di Pietrasanta, in Via Marzocco n. 59, con inaugurazione Sabato 17 Giugno alle 18. La mostra sarà vistabile fino al giorno 30, con orario 18-24, dal Martedì alla Domenica.

H-Eros è un marchio di fabbrica per queste nuove opere di Agricola in cui si manifesta il suo talento non comune per il disegno e la pittura. Afrodite e l’Amazzone ferita, Apollo e il diadumeno, la Venere Cnidia e la ninfa. Copie romane di opere greche su cui l’artista si esercita, frammenti su cui posa lo sguardo. Ma il passato su cui si sofferma l’artista è quello che si offre allo sguardo presente, non del tutto passato. Qui il culto aristocratico, pur rimanendo tale, si offre alla devozione, al carezzevole culto del popolo che adorna l’eroe come il divino con colori chiassosi ma vivi. Il passo è quello della danza intorno alle figure del mito, il passo è quello delle contaminazioni tra la cultura alta e la bassa, il passo è quello di “profanare” l’eternità ma con mano leggera per mascherarla anziché rivelarla.

Nella foto, “Venere Cnidia” (120×120 cm)