Grazia Deledda su Quarta Radio con le Leggende sarde

Eseguito a Cagliari il primo trapianto di fegato split

Per la prima volta in Sardegna, il Centro trapianti di fegato dell’ospedale “G. Brotzu” ha eseguito l’intervento che consente di dividere un fegato donato e salvare due persone con un trapianto. La Prometeo AITF Onlus esprime la sua grande soddisfazione per questo nuovo traguardo raggiunto dalla Sanità sarda.