Gli astri nascenti della musica a Castelnuovo Garfagnana

Doppio appuntamento con il programma dell’International Academy of Music Festival che propone due intere giornate, il 29 e 30 giugno, interamente dedicate agli astri nascenti della musica cameristica. La manifestazione che dal 2003 porta nella Valle del Serchio alcuni tra i migliori interpreti di musica da camera della scena internazionale, con il sostegno economico e istituzionale della Regione Toscana, richiama ogni anno oltre 100 musicisti provenienti dai cinque continenti ad animare Castelnuovo e la Garfagnana, grazie all’organizzazione della Scuola Civica di Musica di Castelnuovo di Garfagnana.

La giornata di giovedì 29 giugno sarà tutta per le giovani stelle: si parte alle 17,30 alla Saletta Suffredini (Castelnuovo Garfagnana) con Jarred Morehead al piano, che si esibisce in I quadri di un’esposizione di M. Mussorgsky, mentre Doyoung Woo al piano eseguirà brani di Beethoven e Chopin. Morgan Lee, sempre al piano, chiuderà il programma pomeridiano con il Carnaval op.9 di R. Schumann. Alle 21,30 al Teatro Alfieri (Castelnuovo Garfagnana), torna lo spazio giovani con il recital a ingresso libero del pianista russo Aleksandr Bolotin (nella foto), astro nascente della musica da camera che ha compiuto 17 anni e che eseguirà alcune delle composizioni più celebri di Bach, Haydn, Tchaikovsky e Chopin.

Venerdì 30 giugno si tengono gli attesi Concerti per le vie del centro di Castelnuovo Garfagnana: a partire dalle 18, alla Saletta Suffredini, alle 18,30 a “la barchetta” (via N. Fabrizi), alle 19 al loggiato Porta, alle 19,30 in piazza Umberto I, con il For Francy Jazz Quintet e alle 21,30 il Galà con alcuni dei migliori giovani talenti di tutto il mondo allieteranno il paese con la loro magnifica musica. Ingresso libero.

Il Festival, che si svolge quest’anno fino al 9 luglio, vede fra i propri sostenitori le massime istituzioni del territorio come: Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione dei Comuni della Garfagnana, Regione Toscana e i Comuni di: Vagli Sotto, Camporgiano, Pieve Fosciana, Minucciano e San Romano in Garfagnana. Fondamentale il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Banco di Credito Cooperativo di Versilia Lunigiana e Garfagnana; a fianco del festival anche le aziende Guidi Gino e Idrotherm, nonché la ProLoco di Castelnuovo di Garfagnana e il Centro di cultura e spiritualità Fra Benedetto.

Altre info sul sito: www.iamitalia.com

Facebook “International Academy of Music”

Instagram: “InternationalAcademyofMusic”

Fonte Ufficio stampa NotePress – Anna Benedetto, Barbara di Cesare