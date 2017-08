“Giardini Aperti” di Abaco Teatro riapre a Torre delle Stelle

Dal 3 al 24 agosto 2017, ore 21, Giardini Aperti si trasformerà, come da tradizione ormai decennale, in un accogliente scenario dove l’arte guiderà gli spettatori lungo un percorso intriso di magia alla scoperta di immagini create appositamente per i Giardini Shila situati in via della Fenice 33 a Torre delle Stelle. La famosa località turistica sulla litoranea per Villasimius ospiterà spettacoli, performance, musica danza, video e “Sentieri Creativi”, itinerari attraverso mostre fotografiche, di pittura e installazioni. Organizzata da Abaco Teatro Associazione per le Arti col Patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Maracalagonis, la suggestiva rassegna “en plein air” propone un ricco programma.

03/08 A SUD DELLA FANTASIA della Compagnia La Bottega dei Teatranti

Uno spettacolo che si rifà al teatro comico napoletano unendo prosa, cabaret e musica in un gioco che coinvolgerà tutto il pubblico.

10/08 GRANELLI DI SABBIA della Compagnia NudiCrudi. Un viaggio onirico attraverso le poesie e le opere grafiche di Antonello Verachi tra teatro, danza e video.

17/08 ARLECCHINO FANTASMA DISPETTOSO della Compagnia La Bottega dei Teatranti Arlecchino e le maschere più famose e comiche faranno divertire grandi e piccini.

24/08 VITE IN VOLATA della Compagnia Abaco Teatro

Un omaggio al Giro d’Italia 2017 partito dalla Sardegna per poi percorrere le strade della storia mitica del ciclismo dal periodo fascista, raccontando l’Italia attraverso famosi personaggi politici e della cultura insieme alle imprese dei campioni del ciclismo.

Tutti gli appuntamenti ospiteranno mostre di fotografia, di pittura e installazioni di Paola Congia: l’originalissima dal titolo NATURORTO, dallo stile caravaggesco, dove l’artista ritrae ortaggi e frutti di Sardegna e la mostra “Il Sogno di un Pianoforte”, immagini surreali tra tasti e gocce d’acqua. Mostra-installazione di Tiziano Polese (pittore-attore) che esporrà l’installazione dal titolo MARE NOSTRUM, formata da quadri in legno di grandi dimensioni, e da strutture in ferro, opere dai vivaci colori sul tema dei migranti e dei loro tormentati percorsi fino al grande mare.

Info e prenotazioni al 3478928141 – aabaco@gmail.com

Fonte Ufficio stampa Abaco teatro