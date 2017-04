Frutta e verdura, 5 porzioni al giorno migliorano l’umore e la salute

Cinque porzioni di frutta e verdura al giorno tolgono il medico di torno: stando ad un’indagine condotta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), basterebbe consumare 5 porzioni giornaliere di questi alimenti per guadagnarne sia in salute, sia un umore. Secondo la ricerca, infatti, questa pratica potrebbe salvare quasi 8 milioni di vite l’anno, dandoci dunque la possibilità di curare come si deve il nostro organismo, e al tempo stesso di beneficiare di un menu colorato, fresco e gustoso. Ed ecco perché la verdura e la frutta non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole.

Frutta e verdura per evitare le malattie: la ricerca

La ricerca condotta dall’International Journal of Epidemiology ha stabilito che la frutta e la verdura possiedono quei nutrimenti indispensabili per la sopravvivenza del nostro organismo. Il motivo? Elementi come le vitamine, le fibre ed i minerali fortificano il nostro sistema immunitario e ci aiutano a prevenire una serie di malattie molto pericolose, come ad esempio gli infarti ed il cancro. In altre parole, le patologie responsabili di circa 8 milioni di decessi l’anno. Ed ecco che grazie alla suddetta ricerca possiamo persino consultare un menu pronto-uso per evitare questi problemi: a base di peperoni gialli, spinaci e verdure crucifere buonissime come il cavolfiore, per abbattere il rischio di patologie mortali.

Frutta e verdura: meglio quelle fresche

Consumare frutta e verdura significa anche saperle scegliere: da questo punto di vista, sempre meglio optare per verdura e frutta fresca, non solo perché dotate di principi attivi e di nutrienti più sostanziosi ed efficaci, ma anche perché in grado di portare maggiore energia vitale al nostro organismo, secondo i dettami del prana e dello yoga. Ma come fare, se non si ha il tempo di fare la spesa ogni giorno? Facendosi aiutare da Internet e da portali come Easycoop, che consentono di comprare anche prodotti come la verdura fresca online, e facendovi spedire i sacchetti direttamente a casa, senza rinunciare alla qualità e alla freschezza.

Non solo gusto: anche i colori aiutano il corpo

Premesso che la frutta e la verdura sono cibi ideali per chi ama il gusto, va anche specificato che i loro colori così accesi e diversi sono una manna non solo per il nostro spirito, ma anche per il nostro corpo. Va infatti specificato che ad ogni colore corrispondono una serie di qualità molto importanti: ad esempio, il giallo è spesso legato alla presenza dei flavonoidi che ritardano l’invecchiamento cellulare, mentre il rosso mette al riparo da tumori e da patologie cardio-vascolari. Infine, il verde ed il bianco: il primo favorisce la vista per via della presenza dei carotenoidi, mentre il secondo è l’ideale per rinforzare le ossa, il cuore e persino i polmoni.