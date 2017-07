Con “Fiumicino Legge” l’estate è tra i libri

Proseguono le presentazioni per la rassegna “Fiumicino Legge!” il progetto socio culturale patrocinato e sostenuto dal Comune di Fiumicino e dalla Fiumicino Tributi, nell’ambito della lunga programmazione di “Fiumicino Estate”, con oltre 180 eventi in tutto il territorio.

Fino al 15 agosto, presentazioni letterarie, i film della rassegna “FiumiCineComico” diretta da Giulio Mancini e i laboratori artistici per i giovanissimi, animeranno Piazza Grassi, la piazza simbolo del centro storico di Fiumicino. Intanto il prossimo martedì 1 agosto alle ore 21, altri quattro autori saranno i protagonisti di un nuovo appuntamento culturale, Pamela Mele con il suo libro “In felicità #34. La mia storia sulle note del Liga” edito da Eracle, Carlo Colasanti presenterà “Il quaderno nascosto” edito da Leggere Conviene, Vinicio Salvatore Di Crescenzo parlerà di “Assoli” edito da Le Mezzelane Casa Editrice e Michela Zanarella de “Le parole accanto” edito da Interno Poesia.

Il libro di Pamela Mele racconta la storia molto toccante di una donna entrata nel vortice dell’anoressia, disturbo con il quale ha convissuto per molto tempo ostentando agli occhi di tutti un’apparente normalità. Nella solitudine e nel dolore Pamela si aggrappa con speranza alla musica di Luciano Ligabue e sceglie di narrare a lui la sua vita segnata da questa malattia, che subdolamente si insinua e non dà tregua. Sarà presente anche Claudio La Medica, presidente dell’associazione culturale Roma per Liga. “Il quaderno nascosto” racconta di un bambino abbandonato che viene trovato a Montalto Marina in un cassonetto dell’immondizia. Pina, un’attempata gattara che vive sola, sente i suoi lamenti e con l’aiuto di Egidio, un suo vicino di casa, riesce a salvarlo. È amore a prima vista. La donna chiama il trovatello Arturo e vorrebbe tenerlo con sé ma Egidio non la pensa alla stessa maniera. “Assoli” è una raccolta di poesie dove l’autore si affida agli elementi della natura e ai sentimenti per far emergere emozioni pure e dal valore universale. “Le parole accanto” è una raccolta di poesie divisa in due sezioni: la prima parte è dedicata ai ricordi, agli affetti, alla terra di origine dell’autrice, la seconda parte è un omaggio ai poeti che hanno in qualche modo segnato il suo percorso di scrittura. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.

