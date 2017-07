Con “Dream rock event 2017” il Salento si tinge di rock

Mai come quest’anno (i risultati di Vasco parlano chiaro) la frase “Il Rock è Morto” è inadatta. Nonostante la Tv ed i media continuino sulla loro strategia commerciale a “nasconderlo” i fatti, i numeri, parlano chiaro: i “fenomeni TV” non fanno odiens ai concerti, mentre Vasco, Litfiba, Aerosmith, Eddi Vedder etc… riempiono le piazze ed emozionano le folle: la musica rock in tutte le sue contaminazioni è viva e sta benissimo !

A Dimostrarlo la rinascita in terra italiana di numerosi festival per anni sopiti, proprio dedicati alla parte più Rock/Metal della musica.

Uno di questi torna quest’anno in veste completamente rinnovata e ancora più energetico : il 22 luglio sarà ancora DREAM ROCK !

L’associazione culturale Era, capitanata dal Patron Realino Agrimi, con il patrocinio del Comune di San Pancrazio Salentino (Br) torna in piazza dopo l’edizione 2016, con un evento completamente gratuito e ancora più interessante della passata edizione che ha lo scopo di promuovere in maniera professionale alla popolazione locale e non solo, band interessanti del panorama locale accompagnate da Artisti affermati in ambito internazionale del panorama italiano rock più duro.

L’idea dell’evento vede la partnership di Alkatraz Management label management e booking della provinacia di Ferrara che, impressionata dalla forza e dall energia dei suoi curatori, nella persona del rapp.te legale Max Montanari prenderà parte come press office e supporter e curerà la realizzazione di una compilation digitale distribuita in tutti i digital store del mondo del #dreamrockevents2017.

Il Palinsesto dell’evento vede come headliner una delle band progressive italiane attualmente più conosciute nel mondo: DGM reduci dal loro world tour che ha toccato oltre all Europa, Giappone e Stati Uniti, osannate dalla critica di settore.

Ad aprire le danze, realtà locali e non che nulla hanno da invidiare a band più blasonate:

ELEGY OF MADNESS, reduci dal successo del loro album “New Era” che li ha portati in tour europeo, dalla Croazia alla Francia, con diverse date sold out.

PERSEUS, anche loro reduci dal tour iberico in supporto ai CIVIL WAR.

Assieme a loro ci saranno le band locali:

MAD HORNET band hard rock salentina graffiante e spettacolare ;

THIRTY SHOTS band giovanissima dal sapore punk rock fresco e commerciale

VALERYA band rock dalle atmosfere molto “Evanescence” che sta ottenendo molto riscontri di settore.

Segnali di Fumo ? No. Il Rock è tornato a infiammare le piazze !

Contatti:

