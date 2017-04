“Il disobbediente” in prima nazionale al Teatro Manzoni di Calenzano

È un’anonima giornata del mese di ottobre dell’anno 1947, per la precisione un giovedì. Piove. Piove tanto. Piove a dirotto. Poche persone sono lì ad accogliere il nuovo cappellano. Un cappellano che in poco più di sette anni cambierà parecchie cose, incluso se stesso.

Figura di rottura, eppure estremamente rigido. Incredibile precursore dei tempi e al contempo severo, categorico. Don Lorenzo Milani, erroneamente definito “il cattocomunista”, è ricordato soprattutto per il periodo vissuto a Barbiana.

Eppure il suo trasferimento a Barbiana, avvenne in conseguenza di ciò che stava facendo come Cappellano di San Donato a Calenzano, borgo a metà strada tra Firenze e Prato, composto prevalentemente da famiglie operaie e contadine.

E nel 50esimo anniversario della morte, è il Teatro Manzoni di Calenzano a ricordarlo con lo spettacolo “Il disobbediente”, in prima nazionale da giovedì 6 a domenica 9 aprile (gio/sab ore 21, dom 9 ore 16,30 – biglietti 13/10/5 euro – prevendite circuito www.boxofficetoscana.it e online su www.boxol.it – info www.teatrodelledonne.com – tel. 055 8877213 / teatro.donne@libero.it) nell’ambito della stagione 2016/2017 del Teatro delle Donne.

Prima pedagogo che prete, è qui raccontata la sua esperienza straordinaria della Scuola Popolare, che accoglieva insieme bambini e operai. Ecco come provava a creare una nuova società, dove il contadino sapesse difendersi “dal padrone e dai preti”. Ecco come Don Lorenzo Milani non bestemmiava il suo tempo.

“Il disobbediente” è scritto e direttore da Eugenio Nocciolini. Il ruolo di protagonista è affidato a Gabriele Giaffreda, completano il cast Niccolò Balducci, Enrico Ballini, Noemi Cappellini, Virginia Milani, Giada Raffaelli, Matilde Vannucchi di CalenzanoTeatroFormazione.

Spettacolo in abbonamento Passteatri.

FILM – Venerdì 7 aprile alle ore 21 presso la Biblioteca Civica di Calenzano proiezione – ingresso libero – del film “Il priore di Barbiana”, di Andrea e Antonio Frazzi (Italia, 1997).

INCONTRO – Sabato 8 aprile alle ore 18.30 presso la Biblioteca Civica di Calenzano incontro con l’autore Eugenio Nocciolini e con l’attore Gabriele Giaffreda, in collaborazione con Associazione Don Milani.

Giovedì 6/venerdì 7/sabato 8 aprile ore 21,15 – domenica 9 aprile ore 16,30

Teatro Manzoni – via Mascagni 18 – Calenzano (Firenze) – biglietti 13/10/5 euro

IL DISOBBEDIENTE

Don Milani a San Donato

testo e regia

Eugenio Nocciolini

con

GABRIELE GIAFFREDA

e gli attori di

CalenzanoTeatroFormazione

NEL 50° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI DON MILANI

Prima nazionale

Biglietti, riduzioni e prevendite

Intero 13 euro; ridotto 10 euro (over 60, under 25, Coop, Arci, ATC)

ridotti 5 euro (iscritti ai corsi di formazione)

Promozione residenti Comune di Calenzano: 7 euro

Prevendite: circuito www.boxofficetoscana.it e online www.boxol.it

Biglietteria del teatro dalle ore 18

Info e prenotazioni

Teatro Manzoni – via Mascagni 18 – Calenzano (Fi)

www.teatrodelledonne.com

Tel 055 8877213 / teatro.donne@libero.it

IL TEATRO DELLE DONNE – Centro Nazionale di Drammaturgia

Sede operativa: TEATRO MANZONI

via Mascagni, 18 – 50041 Calenzano (FI)

055.8877213 – 055.8876581

teatro.donne@libero.it – www.teatrodelledonne.com

Fonte Ufficio stampa – Marco Mannucci