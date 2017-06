David Finkbeiner: un artista made in Usa innamorato di Lucca e della Toscana

Dagli Usa a Lucca per amore dell’arte. Inaugura sabato 24 giugno alle 18, a Lucca, la mostra delle opere di David Finkbeiner, artista americano, originario dell’Oregon che ha scelto di trasferirsi nella campagna lucchese.

La mostra, ad ingresso gratuito e dal suggestivo titolo, “Un altro tempo”, proseguirà fino al 23 luglio al Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino, 7 e sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 19,30.

David Finkbeiner, è nato nello stato dell’Oregon, in America ed è cresciuto fra l’Idaho, Washington e l’Oregon. Ha completato la sua formazione all’Università della California a San Francisco e nel 1965 si è trasferito a New York, dove ha insegnato per 30 anni al Pratt Institute a Brooklyn.

Dopo venti anni ha scelto di smettere di fare il pendolare tra gli Usa e la Toscana dove passava le sue estati, e nel 1999 ha definitivamente deciso di trasferirsi a Lucca, per amore dell’arte. Conquistato dalle bellezze del territorio, dalla natura e affascinato dalla cultura e dalle tradizioni, dopo aver ristrutturato un cascinale ha allestito il suo studio a Tempagnano. Le sue opere sono presenti nelle collezioni dei maggiori musei americani come lo Smithsonian National Collection of the arts di Washington e il Metropolitan Museum of Art di New York.

La mostra resterà aperta fino al 23 luglio, ad ingresso libero.

Orario: da martedì a domenica 15,30 – 19,30.

Fonte Ufficio stampa Fondazione Banca del Monte di Lucca – Anna Benedetto, Barbara Di Cesare