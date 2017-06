Corso sulle piante officinali a Cagliari

Dopo il successo ottenuto a Gesico, la sede provinciale delle Acli organizza anche a Cagliari il corso sulle piante officinali.

Negli ultimi anni l’interesse per le piante aromatiche ed officinali è cresciuto grazie ad una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente, del benessere, della salute umana ed animale, delle tecniche eco-compatibili e più in generale del concetto di qualità delle produzioni.

Le lezioni si terranno il 20, il 23 e il 27 giugno dalle 15.30 alle 17.30 in Viale Marconi, 4 a Cagliari e hanno l’intento di fornire le nozioni di base sulle tecniche di trasformazione delle piante della flora sarda, per l’ottenimento di prodotti erboristici quali decotti, oleoliti e infusi. Verrà inoltre fatta una breve presentazione del mondo erboristico e fitoterapico, analizzati la terminologia del settore e i metodi di estrazione. Infine ci si soffermerà sulle caratteristiche delle piante in modo da imparare a riconoscere le erbe commestibili da quelle velenose.

Le iscrizioni saranno chiuse lunedì 19 giugno. Per maggiori informazioni contatta la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari