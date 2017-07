Corso di riciclo creativo a Cagliari

Le Acli di Cagliari organizzano il corso di riciclo creativo. Il corso è articolato in 10 lezioni da 2 ore ciascuna che si svolgeranno il venerdì mattina dalle 10 alle 12 in Viale Marconi, 4 a Cagliari.

Riciclare può essere facile, divertente e istruttivo. Riutilizzare i vecchi oggetti di uso comune oltre che essere una scelta a favore dell’ambiente, in tempi di crisi economica diventa anche un modo per le famiglie di risparmiare e un’occasione per tutti di stimolare la propria creatività e fantasia. Le attività saranno svolte nell’ambito del progetto “Abitiamo il riciclo” portato avanti dalle Acli provinciali di Cagliari dal 2005 e che unisce la passione per la sartoria con la solidarietà e la salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo primario, secondo il Presidente Mauro Carta, è la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso l’utilizzazione accorta delle risorse naturali.

Ciascuna lezione sarà a tema: riutilizzo della carta per home decoring e/o scrapbooking; decoupage e pittura su vetro; creazione di pochette e borsellini con la stoffa da riciclo; riutilizzo della plastica e così via.

Invitiamo gli interessati ad iscriversi al corso contattando la segreteria al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari