Corso di mediatore interculturale a Cagliari

L’Associazione culturale ONLUS Alfabeto del Mondo (Acam) attiva dal 2008 nell’ambito del volontariato per la formazione linguistica e l’integrazione sociale degli immigrati, nell’ambito del progetto DILCI (Diffusione Integrazione Legalità Cultura Italiana) finanziato con il Bando FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) promosso dal Ministero dell’ Interno, organizza seminari specialistici di avviamento al lavoro di mediatore interculturale in ambito scolastico e amministrativo.

La formazione è rivolta soprattutto a vantaggio dei soggetti più vulnerabili come donne, minori non accompagnati, analfabeti e vittime di tratta, violenza e tortura.

L’ obiettivo è quello di potenziare le misure di integrazione che consentano ai migranti di avere un accesso non discriminatorio a tutti i servizi offerti nel territorio e di agevolare l’integrazione favorendo così il processo di inclusione socio economica e di accoglienza dei cittadini stranieri grazie al coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

A tal fine Acam si propone di contribuire in maniera incisiva alla formazione civico-linguistica degli stranieri grazie a docenti altamente qualificati ed esperti e operatori competenti con esperienza pluriennale che da anni svolgono un accurato lavoro in ambito immigrazione. E’ previsto uno Spazio ludico e didattico per i figli delle donne che frequentano i corsi o durante i tempi di accesso allo sportello di mediazione interculturale.

Grazie all’utilizzo di metodi sperimentali ideati da Acam i soggetti fruitori , al termine del percorso di formazione, possono considerarsi autonomi e pronti a integrarsi all’interno del territorio italiano rendendosi dunque maggiormente indipendenti in materia linguistica, di educazione civica, di legalità e autonomi nella ricerca di un proprio progetto di vita e lavorativo.

I corsi sono al tempo stesso diversificati e personalizzati a seconda delle esigenze più immediate dei soggetti beneficiari tanto che, nei casi problematici con difficoltà di apprendimento, è previsto il corso individuale con personale qualificato e specializzato.

La frequenza ai corsi è completamente gratuita. Inoltre è previsto un incentivo economico per chi frequenterà l’intero corso.

I corsi si tengono presso la sede dell’associazione, in Via Alghero, 13 (I piano) a Cagliari ogni giovedì dalle 17,30 alle 19,30.

Per informazioni dettagliate www.dilci.it oppure www.alfabetodelmondo.it

Telefono +39-347/6967346 E-mail: info@alfabetodelmondo.it

Fonte Ufficio Stampa di Alfabeto del Mondo