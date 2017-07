Corso di inglese di livello elementare a Cagliari

Aperte le iscrizioni al corso Elementary di livello A1, secondo il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue. Durante lo svolgimento del corso sarà privilegiato l’aspetto comunicativo così da fornire ai partecipanti le competenze di base necessarie a comunicare in lingua inglese. Si cercherà, inoltre, di chiarire alcuni aspetti grammaticali imprescindibili per l’esposizione in lingua e di ampliare ed approfondire il lessico. Il supporto informatico verrà inserito in ciascuna lezione per consentire ai corsisti di potersi avvalere, a loro volta, di fondamentali strumenti quali YouTube, Google, Microsoft Office e imparare a lavorare sia con materiale cartaceo che digitale. Le strutture grammaticali verranno presentate attraverso l’impiego del metodo induttivo (Krashen), ovvero l’inserimento della regola o della forma grammaticale in un contesto naturale ed applicabile alla vita reale.

Le lezioni si terranno ogni giovedì dalle 16 alle 18 presso la sede provinciale delle Acli in Viale Marconi, 4 – Cagliari per un totale di 30 ore. Tutti gli interessati potranno iscriversi contattando la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com. La data di inizio sarà stabilita una volta completata la classe.

Fonte Ufficio comunicazione Acli Cagliari