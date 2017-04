Corso di calligrafia a Cagliari

Aperte le iscrizioni al corso di calligrafia, ideato per dare un’idea sull’arte della bella scrittura e per evitare che la manualità nel disegno e nella scrittura vada persa in quest’epoca sempre più touch ed elettronico-digitale.

Il corso prevede sia un’iniziale inquadratura storico-teorica della scrittura che delle esercitazioni pratiche sulle tecniche scrittorie antiche (inchiostro nero-fumo e penne), sull’arte della legatura e rilegatura, sul corsivo inglese, la scrittura rotonda, la scrittura gotica e i sistemi di datazione e sigillo (cera lacca e timbro).

Le lezioni si terranno il giovedì dalle ore 12 alle ore 14 per un totale di 20 ore presso la sede delle Acli provinciali di Cagliari in Viale Marconi, 4. La data di inizio sarà stabilita una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti e comunicata via e-mail agli iscritti.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni chiamare la segreteria organizzativa allo 07043039 o inviare una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com

Fonte Ufficio stampa Acli Cagliari