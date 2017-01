Concerto Lirico-Sinfonico a Borgo San Lorenzo

Giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 21.00, sul palcoscenico del Teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, saliranno l’Orchestra “Camerata de’ Bardi”, la Corale “Santa Cecilia 1909” e le voci soliste di Laura Brioli (mezzo soprano), David Sotgiu (tenore), Alessandro Petrucelli (baritono), sotto la direzione del M° Andrea Sardi, per il terzo appuntamento della IVª Stagione Lirico-Sinfonica.

Il programma prevede, per la prima parte, l’esecuzione della Sinfonia n. 3 in Mi b maggiore op. 55 di Ludwig van Beethoven, l’Eroica, dedicata in un primo momento a Napoleone Bonaparte, e, per la seconda parte, arie e cori d’opera tratti da Carmen di George Bizet, Le nozze di Figaro, Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, Macbeth, Il trovatore, La traviata, Luisa Miller di Giuseppe Verdi, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

La seconda parte del programma, strettamente lirica, è dedicata alla memoria di Enzo Mascherini, baritono borghigiano nato nel 1907, che si è esibito per l’ultima volta al Teatro Giotto nel 1947.

La voce di Alessandro Petrucelli tributerà a Mascherini l’omaggio. Ricordiamo che, dal 1947 in poi, Enzo Mascherini si è esibito nei più grandi teatri del mondo, dalla Scala al Metropolitan di New York, a fianco dei maggiori interpreti dell’epoca, da Maria Callas, a Giuseppe Di Stefano, a Renata Tebaldi, a Mario Del Monaco, a Fedora Barbieri, solo per ricordarne alcuni.

Una serata speciale per il pubblico borghigiano, mugellano e non solo, sostenuta dall’assessorato alla cultura e dal Comune tutto, nata per volontà di Aldo Giovannini e Tebaldo Lorini, due penne storiche delle cronache della vallata del Mugello.

La prevendita dei biglietti inizia oggi, 23 gennaio 2017, presso la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo. La biglietteria sarà aperta nei seguenti orari:

Lunedì 23 ore 10-13 e 15.30-19

Martedì 24 ore 15.30-19

Mercoledì 25 ore 10-13 e 15.30-19

Giovedì 26 ore 10-13 e 15.30-19

Venerdì 27 ore 10-13 e 15.30-19

Sabato 28 ore 10-13 e 15.30-19***

Le donazioni per i programmi di sala saranno destinate alla Fondazione Onlus “Il Cuore si scioglie”.

Biglietti: interi I settore 25€, soci Coop 20€; interi II settore 20€, soci Coop 15€.

Per info: associazione.cameratadebardi@gmail.com, 347.5894311 Sabrina, 348.7389532 Roberta.

Fonte Ufficio stampa Associazione Camerata de’ Bardi

*** L’apertura della biglietteria è stata estesa ad altri due giorni con i seguenti orari:

-lunedì 30 ore 10-13 e 15.30-19

-martedì 31 ore 10-13 e 15.30-19