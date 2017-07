Cercasi musicisti per la Vicchio Folk Band

Le origini della “Banda di Vicchio” si perdono nel lontano 1799, ai tempi delle invasioni napoleoniche, ed ha raggiunto anche i 40 elementi. Il tempo presente, che la vede comunque come una delle più attive e vitali del territorio, ci racconta di qualche difficoltà di organico che rende problematico rispondere positivamente alle tante richieste di spettacoli e, nello stesso tempo, crea incertezze per il futuro. Ecco perché la Vicchio Folk Band, che porta avanti un legame molto stretto di Vicchio con l’arte ed in particolare con la musica, lancia un appello alla ricerca di nuovi componenti da aggiungere alla propria formazione. Un appello che va in una doppia direzione: verso i giovani, o meno giovani, musicisti che si vogliono affacciare a questo suggestivo e particolare modo di fare musica; nello stesso tempo a vecchi elementi, ora inattivi od impegnati in altre esperienze artistiche, perché possano riavvicinarsi alla formazione vicchiese dando respiro a questa importante realtà. Un appello che anche il Comune, ed in particolare il sindaco Roberto Izzo fa, per mantenere questa importante istituzione.

Chiunque fosse interessato a rispondere a questa “chiamata agli strumenti”, può contattare la Vicchio folk band, utilizzando gli indirizzi e-mail, vicchiofolkband@ymail.com o robertodagostino6@gmail.com o contattando il 3471955782

Fonte Ufficio stampa Comune di Vicchio