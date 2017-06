Calcio da tavolo: secondo Open dei due Mari a Maida

Il Calcio da Tavolo torna ad essere protagonista a Maida, con la seconda edizione dell’Open “Città dei Due Mari”, organizzato dall’ASD Club Subbuteo Catanzaro con il patrocinino del Comune di Maida, ed in programma sabato 1 e domenica 2 luglio nell’accogliente location del Palazzetto dello Sport.

Anche questa edizione è pronta a seguire le tracce di quella precedente, che ha fatto registrare un grande successo mediatico e di pubblico, tanto da trasformarsi in una autentica “festa del Subbuteo”.

Molti gli atleti del panno verde provenienti da tutta Italia che si sfideranno a colpi di punta di dito nelle seguenti categorie: Open, Challenge (dalla 96/ma posizione in giù), Esordienti, Under 19, Under 15, Under 12 e Ladies.

Il torneo a squadre vedrà la partecipazione, tra le altre, del Club Subbuteo Catanzaro, Aquile Catanzaro, Atletico Vibo, Bruzia, Paola e Barcellona.

Oltre all’aspetto prettamente agonistico, la seconda edizione del Torneo Open “Città dei Due Mari” rappresenta la vetrina di rilievo dell’attento lavoro in campo subbuteistico dell’ASD Club Subbuteo Catanzaro, che nel giro di poco più di tre anni ha consolidato il recupero ed il rilancio del subbuteo catanzarese, ritagliandosi consensi ed apprezzamenti per il lavoro fin qui svolto anche in seno alla Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo, che vede proprio nel club catanzarese un esempio di brillante impegno ed operatività mirato alla divulgazione del Calcio Tavolo soprattutto tra i giovanissimi, i quali, nonostante l’influenza sempre massiccia dei videogiochi, sono sempre più attirati dall’intramontabile fascino del calcio in miniatura.

L’ASD Subbuteo Catanzaro esprime un sincero ringraziamento agli atleti delle squadre partecipanti, alla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo ed alla Pro Loco di Soveria Mannelli, per il supporto mediatico.

Fonte Ufficio stampa