A Buonconvento il primo “Festival di Nova Eroica”

Bici, arte, natura ed enogastronomia: è un week end mozzafiato quello che propone Buonconvento (SI) con il primo “Festival di Nova Eroica”. Dal 28 aprile al 1 maggio nelle Terre di Siena la bellezza della fatica incontra la bellezza del territorio per un’esperienza tra sport e cultura tutta da vivere.

Il festival, voluto e organizzato dalla Pro Loco di Buonconvento, nasce in occasione della “Nova Eroica”, nuovo format ciclistico firmato Eroica che – per la prima volta – permette a tutti i tipi di bici (da quelle vintage a quelle al carbonio o quelle in alluminio) di percorrere un tratto dello storico tragitto che si snoda tra le strade bianche di una delle terre più belle del mondo.

Ma il “Festival di Nova Eroica” non è un evento riservato esclusivamente agli appassionati del pedale. Per 4 giorni Buonconvento spalanca le sue porte e offre a tutti la possibilità di scoprire i saperi e i sapori di una terra unica che fa della qualità della vita il suo biglietto da visita, con mercati, concerti, street food a base di prodotti tipici e ancora musei aperti, passeggiate nella natura e itinerari in bici competitivi e non

Il bello e il buono saranno in mostra nel “Mercato in Scena”, un curioso viaggio alla scoperta di piccoli produttori ed artigiani che raccontano l’eccellenza dei prodotti toscani e italiani.

Contemporaneamente, accanto alla cinta muraria medioevale, nel grande Piazzale Garibaldi, si animerà il “Mercato Eroico” che presenterà il meglio di tutto quello che ha a che fare con il mondo del ciclismo; qui i migliori telaisti di fama mondiale realizzeranno “live” le loro biciclette.

Piazza Matteotti si trasformerà invece in un vero e proprio paradiso dei golosi con lo street food ideato dai ristoratori di Buonconvento che scenderanno in strada proponendo le loro specialità.

Tanti gli ospiti illustri che raggiungeranno Buonconvento nel corso della 4 giorni come Gianni Bugno, due volte campione del mondo e vincitore del Giro di Italia e Francesco Moser campione del mondo e del Giro d’Italia , che saranno testimonial della gara che si disputerà il 30 aprile.

Grande attesa per il convegno che 29 aprile riunirà campioni, medici e esperti al Teatro dei Risorti per parlare di come migliorare le prestazioni sportive senza ricorrere al doping

Spazio alla musica d’autore con il “Mercato in scena” di Piazza Gramsci che, sabato 29 aprile, offrirà il suo palcoscenico al cantautore Nicola Costanti che con il poeta Marco Brogi torna a proporre – dopo anni – lo spettacolo “Sorella Toscana” tratto dall’omonimo lavoro discografico che conquistò il Premio Tenco 1998 come migliore artista esordiente.

Domenica 30 aprile nel pomeriggio sarà la musica di Mario Magliozzi ad animare la piazza mentre la magia dello spettacolo teatrale Heartbeat di Claudio Cinelli conquisterà il pubblico di grandi e piccini al Teatro dei Risorti.

Il 1 maggio sarà festa con il concerto di Simone Cristicchi e la Leggera Electric Folk Band che avrà luogo in Piazza Gramsci.

Anche l’arte sarà protagonista della 4 giorni: Palazzo Borghesi accoglierà i visitatori che sceglieranno di vedere la mostra dedicata alle Mille Miglia che ha visto Buonconvento protagonista di questo evento fin dagli anni ’30 del secolo scorso e resteranno aperti sia il Museo d’Arte Sacra della Val d’Arbia, allestito all’interno del meraviglioso palazzo liberty Ricci Socini, sia il Museo della Mezzadria Senese, ospitato nei suggestivi spazi seicenteschi di un antico granaio padronale.

Il “Festival di Nova Eroica” è un progetto della Pro Loco di Buonconvento reso possibile da numerosi sponsor tra cui Banca CRAS e Estra spa.

FESTIVAL DI NOVA EROICA

Buonconvento (Siena)

28 aprile – 1° maggio 2017

Le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito www.prolocobuonconvento.com

Su Facebook: Nova Eroica oppure Proloco Buonconvento

Per partecipare alla Nova Eroica: informazioni e prenotazioni su www.novaeroica.it

Fonte ufficio stampa Festival di Nova Eroica – Sonia Corsi